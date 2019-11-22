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Kuir Kıbrıs Derneği, “Dayanışma Hattı” eğitimi gerçekleştirdi

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Kuir Kıbrıs Derneği, “Dayanışma Hattı” eğitimi gerçekleştirdi
Kuir Kıbrıs Derneği, “Dayanışma Hattı” eğitimi gerçekleştirdi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında, Kuir Kıbrıs üyelerine, takipçilerine ve Kuir Kıbrıs psikologlar ağına yönelik düzenlenen “Dayanışma Hattı Eğitimi”nin ilki dün İnsan Hakları Evi’nde gerçekleşti.

Dernekten verilen bilgiye göre, Dayanışma Hattı Eğitimi,  Göteborg Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı ve Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim görevlisi olan Hans Knutagård tarafından verildi.

Eğitime, Mahmoud Azzam da teorik bilgileri ve fasilitatörlüğü ile katkı koydu.

23 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitime, Kuir Kıbrıs Dayanışma hattı gönüllüleri, Kuir Kıbrıs Psikologları ağı üyeleri ve sosyal hizmet uzmanları gönüllüleri katıldı.

Eğitimin ilk yarısında, şiddetin çeşitleri konusunda teorik bilgiler ve örnekler aktarıldı, öğleden sonra gerçekleşen eğitimin ikinci yarısında ise, seks işçiliği ve LGBTİ+, tecavüz ve LGBTİ+lara karşı cinsel şiddet alanlarında teorik bilgiler ve örnekler aktarıldı.

Eğitim, Hans Knutagård ve Mahmoud Azzam tarafından anlatılan teorik bilgiler, hazırlanan vakalar üzerinde grup çalışmaları yapılarak devam etti.

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