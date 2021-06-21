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KUİR Kıbrıs Derneği, “Kıbrıslı Gençler Sivil Toplumda Öne Çıkıyor Platformu” İle Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma Düzenliyor

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Kuir Kıbrıs Derneği, “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında dördüncü yerel buluşmasını Kıbrıslı Gençler Sivil Toplumda Öne Çıkıyor Platformu ile gerçekleştirecek.
KUİR Kıbrıs Derneği, “Kıbrıslı Gençler Sivil Toplumda Öne Çıkıyor Platformu” İle Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Buluşma Düzenliyor

Kuir Kıbrıs Derneği, “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında dördüncü yerel buluşmasını Kıbrıslı Gençler Sivil Toplumda Öne Çıkıyor Platformu ile gerçekleştirecek.

Buluşma, yarın saat 19.00’da çevrim içi olarak düzenlenecek.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve dahası (LGBTİ+) mücadelesinin sadece Lefkoşa ve Mağusa merkezli değil, Kıbrıs’ın kuzey kesiminde sürdürülebilmesi ve adanın çeşitli yerlerinde yaşanan ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulması için Avrupa Birliği finansmanlı proje kapsamında yerel buluşmalar gerçekleştiriliyor.

Buluşmaların ilki Mesarya’da, ikincisi Güzelyurt’ta, üçüncüsü İskele’de gerçekleştirilmesinin ardından, dördüncüsü çeşitli bölgelerde yaşayan gençlerin oluşturduğu Kıbrıslı Gençler Sivil Toplumda Öne Çıkıyor Platformu ile yapılacak.

Dernek, buluşmada Kuir Kıbrıs’ın genel işleyişi hakkında kısa bir sunum sonrasında, Kıbrıslı Gençler Sivil Toplumda Öne Çıkıyor Platformu’nun yeni kurulan LGBTİ+ alt komitesi tanıtımının olacağı, ardından da iki örgütün nasıl kaynaşabileceği, nasıl işbirlikleri içerisine girebileceğinin tartışılacağını kaydetti.

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