  • BIST 97.715
  • Altın 279,044
  • Dolar 5,8341
  • Euro 6,5022
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Kuir Kıbrıs tarafından düzenlenen psikologlara yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimleri tamamlandı

»
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Renklerin Çeşitliliği Projesi kapsamında psikologlara yönelik yapılan LGBTİ+ farkındalık eğitimleri tamamlandı.
Kuir Kıbrıs tarafından düzenlenen psikologlara yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimleri tamamlandı

Kuir Kıbrıs tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitimin ilk aşamasında cinsel yönelimler ve önyargılara değinilirken, ikinci aşamasında cinsiyet kimlikleri ve cinsiyet uyumlama süreci üzerine yoğunlaşıldı.
Psikiyatri Uzmanı Dr. Seven Kaptan, Uzman Psikolog Ziliha Uluboy ve hukukçu Faika Deniz Paşa tarafından verilen eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi. Açıklamada, bunun yanısıra eğitimin her ikisine de katılan ve gönüllü olan psikologlarla da ortak uzlaşı metni imzalandığı ve böylece eğitimlerin en önemli hedeflerinden biri olan Kuir Kıbrıs Dayanışma Hattı’na ulaşan kişilerin yönlendirilebileceği psikologlar ağının oluşturulmuş olduğu kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:


“Bundan böyle, Kuir Kıbrıs Dayanışma Hattı gönüllüleri hatta ulaşan kişileri bu kişilerin talepleri doğrultusunda LGBTİ+ kapsayıcı psikolojik hizmet sağlayacak olan Psikologlar Ağı’ndaki psikologlara yönlendirecekler ve bu sistemin sürdürülebilir ve verimli olarak çalışması yönünde adımlar atacaklardır. İki aşamalı eğitimi alan ve ortak uzlaşı metnini imzalayan psikologların, hatta ulaşan LGBTİ+ ve/veya ailelerini, çeşitliliği kapsayıcı, gizlilik, etik değer ve ilkelere önem veren, LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığın farkında olarak hizmet vermesi beklenmektedir. “
Renklerin Çeşitliliği Proje Koordinatörü Erman Dolmacı, eğitime ilgi gösteren tüm psikologlara ve eğitmenlere teşekkür ederken, toplumda var olan önyargı ve ötekileştirmenin önüne geçebilmek için bu ve bunun gibi eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu belirtti. Dolmacı, daha bilinçli ve farkındalığı artmış psikologların Kuir Kıbrıs Derneği’nin mücadelesine de katkı koyacağını ve dayanışmak isteyen herkesin derneğe ulaşması için teşvik edilmesi gerektiğini de vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuir Kıbrıs Derneği: “Hayat Proje” açılışı ve sergisi gerçekleşti03 Ekim 2019 Perşembe 09:30
  • Kuir Kıbrıs Derneği: “Hayat Proje” açılışı ve sergisi gerçekleşti30 Eylül 2019 Pazartesi 09:54
  • iki toplumlu LGBTI Festivali28 Eylül 2019 Cumartesi 12:17
  • İmaan Fest: Dünyanın ilk Müslüman LGBTi festivalinin 2020'de yapılması planlanıyor23 Eylül 2019 Pazartesi 16:04
  • Hayat projesinin açılışı yarın Bandabuliya’da yapılacak19 Eylül 2019 Perşembe 10:18
  • Kuir Kıbrıs Derneği “HAYAT!” Projesi Açılış Etkinliği Düzenliyor18 Eylül 2019 Çarşamba 10:54
  • Kuir Kıbrıs stajyer alacak16 Eylül 2019 Pazartesi 17:30
  • Kuir Kıbrıs Yeniden Stajyerini Arıyor11 Eylül 2019 Çarşamba 09:59
  • Soylu: Amerika Ankara'da LGBT'ye 22 milyon dolar yardım yapıyor03 Eylül 2019 Salı 19:59
  • Kuir Kıbrıs Derneği, toplumsal barış için herkesi mücadele etmeye çağırdı01 Eylül 2019 Pazar 15:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti