Kuir Kıbrıs'tan 2023 Onur Haftasını Düzenlemek İçin Katılım Çağrısı

Eşcinselliğin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “Uluslararası Hastalık Sınıflandırması”ndan çıkarıldığı gün olan 17 Mayıs 1990’dan itibaren her 17 Mayıs dünya genelinde Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü olarak kutlanmaktadır. Kıbrıs’ın kuzey kesiminde de Onur Yürüyüşleri Ceza Yasası’nda hemcinsler arası cinsel birlikteliklerin suç olmaktan çıkarıldığı yıl olan 2014’den beridir düzenli olarak gerçekleşmektedir.

Özellikle pandemi sonrası derinleşen ekonomik kriz ve dünyada yaşanan olumsuz olaylar bir kez daha LGBTİ+’ların kırılganlığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz yıl içerisinde gerek Ahmet Ünsal gibi din görevlilerinin, gerekse Özer Kanlı gibi gazetecilerin ve Nurçin İncirli gibi doktorların LGBTİ+’ları kamusal alanda açıkca hedef alması bizlere LGBTİ+’lara yönelik nefretin boyutunu göstermektedir. Bu nefret söylemleri LGBTİ+’ların ayrımcılağa maruz kalması ve şiddetin merkezi haline gelmesine neden olmaktadır. Tam da bu nedenle LGBTİ+ haklarının insan hakları olduğunu hatırlatmak ve renklerimizle bir arada yaşayabileceğimiz bir Kıbrıs için bu yıl yeniden Onur Yürüyüşü ve bu kapsamdaki etkinlikleri düzenlemek adına tüm gönüllüleri ve örgütleri 17 Mayıs Organizasyon Komitesi’nde yer almaya davet ediyoruz.

Gelin 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü kapsamında gerçekleştirilecek çeşitli etkinlikleri (paneller, konferanslar, atölye çalışmaları, tematik tartışmalar, dayanışma geceleri vb.) birlikte geliştirelim!

Katılım sağlamak isteyen tüm örgüt temsilcileri veya bağımsız kişiler aşağıdaki e-mail adresine ulaşarak kayıt yaptırabilirler: 17mayis@queercyprus.org veya Kuir Kıbrıs Derneğinin +90 542 858 58 47 numarasını arayarak sorularını sorabilirler.

Nefret, önyargı ve ayrımcılığın olmadığı hepimiz için daha eşit, özgür ve güvenli bir dünya için, Anayasal haklarımızı ihlal etmeye kalkanlara, nefrete ve tüm fobilere inat: Yaşasın hayat!

Kuir Kıbrıs Derneği Hakkında:

Kuir Kıbrıs Derneği; cinsiyet, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılıklarıyla mücadele edilmesi yönünde çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. Kuir Kıbrıs, LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini sağlamak için hukuk, eğitim, psikoloji, sağlık gibi çeşitli alanlarda yerel ve uluslararası örgütlerle işbirliği ile aktif olarak çalışan bir organizasyondur.