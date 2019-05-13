Kuirfest başlıyor

Her yıl LGBTİ+'ların görünürlüklerini artırmak ve farkındalık yaratmak adına düzenlenen Onur Yürüyüşleri bu yıl da 18 Mayıs Cumartesi günü Suitex önü Lefkoşa'da saat 17:00'da başlayacak ve Lefkeliler Han'ında son bulacak.

Her yıl LGBTİ+'ların görünürlüklerini artırmak ve farkındalık yaratmak adına düzenlenen Onur Yürüyüşleri bu yıl da 18 Mayıs Cumartesi günü Suitex önü Lefkoşa'da saat 17:00'da başlayacak ve Lefkeliler Han'ında son bulacaktır.

Kuir Kıbrıs Derneği olarak bu sene yıllardır Türkiye ve çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen KuirFest Film Festivalini bu yıl adamıza getiriyoruz. 14 Mayıs Salı günü 18:30'da Arabahmet Kültür Merkezi'nde açılış kokteyli ile başlayacak olan film festivali 4 gün boyunca çeşitli kısa film ve söyleşilere ev sahipliği yapacaktır. Gösterimlerin tamamı ücretsiz olup Türkçe ve İngilizce dillerinde de alt yazı ile seyirciye sunulacaktır.

Yapacağımız bu değerli festivale tüm halkımız davetlidir.

Bu etkinlik Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı desteğiyle düzenlenmektedir.

KUİRFEST FİLM FESTİVALİ KIBRIS PROGRAM DETAYLARI:

14 Mayıs Salı

Yer: Arabahmet Kültür & Sanat Evi

18:30 Açılış Kokteyli

19:15 Gösterim: Gece, Melek ve Bizim Çocuklar

21:00 Sohbet: Gece, Melek ve Bizim Lubunlar

15 Mayıs Çarşamba

Yer: Arabahmet Kültür & Sanat Evi

19:00 Gösterim: Kuirlik ve Engel(siz)lilikKesişimden Kısalar

20:30 Gösterim: Gacı Gibi

21:45 Atölye: Seks İşçiliği Hakları

16 Mayıs Perşembe

Yer: Mağusa Kale Pasajı

19:00 Gösterim: Belleğin Lubundarlığı KısaFilm Seçkisi

20:30 Forum: Bizim Belleğimiz, BizimTarihlerimiz

17 Mayıs Cuma

Yer: Arabahmet Kültür & Sanat Evi

19:00 Gösterim: Kuir Kıbrıs Özel Kısa Seçkisi21:00 Gösterim: Onun Hikayesi