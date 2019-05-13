Kuirfest başlıyor

Her yıl LGBTİ+'ların görünürlüklerini artırmak ve farkındalık yaratmak adına düzenlenen Onur Yürüyüşleri bu yıl da 18 Mayıs Cumartesi günü Suitex önü Lefkoşa'da saat 17:00'da başlayacak ve Lefkeliler Han'ında son bulacaktır.
Kuir Kıbrıs Derneği olarak bu sene yıllardır Türkiye ve çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen KuirFest Film Festivalini bu yıl adamıza getiriyoruz. 14 Mayıs Salı günü 18:30'da Arabahmet Kültür Merkezi'nde açılış kokteyli ile başlayacak olan film festivali 4 gün boyunca çeşitli kısa film ve söyleşilere ev sahipliği yapacaktır. Gösterimlerin tamamı ücretsiz olup Türkçe ve İngilizce dillerinde de alt yazı ile seyirciye sunulacaktır.
Yapacağımız bu değerli festivale tüm halkımız davetlidir.
Bu etkinlik Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Büyü Programı desteğiyle düzenlenmektedir.
KUİRFEST FİLM FESTİVALİ KIBRIS PROGRAM DETAYLARI:
14 Mayıs Salı
Yer: Arabahmet Kültür & Sanat Evi
18:30 Açılış Kokteyli
19:15 Gösterim: Gece, Melek ve Bizim Çocuklar
21:00 Sohbet: Gece, Melek ve Bizim Lubunlar
15 Mayıs Çarşamba
Yer: Arabahmet Kültür & Sanat Evi
19:00 Gösterim: Kuirlik ve Engel(siz)lilikKesişimden Kısalar
20:30 Gösterim: Gacı Gibi
21:45 Atölye: Seks İşçiliği Hakları
16 Mayıs Perşembe
Yer: Mağusa Kale Pasajı
19:00 Gösterim: Belleğin Lubundarlığı KısaFilm Seçkisi
20:30 Forum: Bizim Belleğimiz, BizimTarihlerimiz
17 Mayıs Cuma
Yer: Arabahmet Kültür & Sanat Evi
19:00 Gösterim: Kuir Kıbrıs Özel Kısa Seçkisi21:00 Gösterim: Onun Hikayesi
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