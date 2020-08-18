Kültür Dairesi’nin yayın organı kültür sanat etkinlikleri arşiv dergisi Defne’nin 40. sayısı yayımlandı

Dergide sergi, müzik-dans, festival, halk bilimi, tiyatro ve edebiyat bölümlerinin yanı sıra bir de röportaja yer verildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin ülkedeki kültür sanat etkinliklerini belgelemek amacıyla 2006 yılının sonunda gazete formatında yayımlamaya başladığı ve ücretsiz olarak dağıtılan Defne Kültür Sanat Etkinlikleri Arşiv Dergisi’nin 40. sayısı yayımlandı. Dergide sergi, müzik-dans, festival, halk bilimi, tiyatro ve edebiyat bölümlerinin yanı sıra bir de röportaja yer verildi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, arşiv nitelikli olan Defne Dergisi okuyucularına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın sunuş yazılarıyla sesleniyor. Düzeltisini Emekli Edebiyat Öğretmeni Yazın Sanatçısı Ayşe Tural ile Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok’un yaptığı Defne Dergisi’nde, KKTC’de düzenlenen ve KKTC’li sanatçıların yurt dışında düzenlediği veya katıldığı etkinlikler hakkındaki haberlere yer veriliyor. Kültür Dairesi personellerinden Nurperi Özgener ile Yılsu Hoca’nın genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Dergi’nin yayına hazırlanmasında da Kültür Dairesi personellerinden; Nurperi Özgener, Yusuf Örs, Yılsu Hoca, Bedia Kale, Ceyhan Özyıldız, Işıl Candan Kalkan, Pervin Aremek ve Serap Sürahi görev alırken Dergi’nin kapak ve grafik tasarımını da Nurperi Özgener yaptı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanacak olan Defne Dergisi’nin 500 adet basıldığı ve sanatçılarla, kültür sanatla ilgili sivil toplum örgütlerine dağıtılacağı belirtildi.