  • BIST 1.095
  • Altın 477,134
  • Dolar 7,3530
  • Euro 8,7815
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Kültür Dairesi’nin yayın organı kültür sanat etkinlikleri arşiv dergisi Defne’nin 40. sayısı yayımlandı

» »
Dergide sergi, müzik-dans, festival, halk bilimi, tiyatro ve edebiyat bölümlerinin yanı sıra bir de röportaja yer verildi.
Kültür Dairesi’nin yayın organı kültür sanat etkinlikleri arşiv dergisi Defne’nin 40. sayısı yayımlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin ülkedeki kültür sanat etkinliklerini belgelemek amacıyla 2006 yılının sonunda gazete formatında yayımlamaya başladığı ve ücretsiz olarak dağıtılan Defne Kültür Sanat Etkinlikleri Arşiv Dergisi’nin 40. sayısı yayımlandı. Dergide sergi, müzik-dans, festival, halk bilimi, tiyatro ve edebiyat bölümlerinin yanı sıra bir de röportaja yer verildi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, arşiv nitelikli olan Defne Dergisi okuyucularına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın sunuş yazılarıyla sesleniyor. Düzeltisini Emekli Edebiyat Öğretmeni Yazın Sanatçısı Ayşe Tural ile Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok’un yaptığı Defne Dergisi’nde, KKTC’de düzenlenen ve KKTC’li sanatçıların yurt dışında düzenlediği veya katıldığı etkinlikler hakkındaki haberlere yer veriliyor. Kültür Dairesi personellerinden Nurperi Özgener ile Yılsu Hoca’nın genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Dergi’nin yayına hazırlanmasında da Kültür Dairesi personellerinden; Nurperi Özgener, Yusuf Örs, Yılsu Hoca, Bedia Kale, Ceyhan Özyıldız, Işıl Candan Kalkan, Pervin Aremek ve Serap Sürahi görev alırken Dergi’nin kapak ve grafik tasarımını da Nurperi Özgener yaptı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanacak olan Defne Dergisi’nin 500 adet basıldığı ve sanatçılarla, kültür sanatla ilgili sivil toplum örgütlerine dağıtılacağı belirtildi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Emekliler Derneği Devletin Zatürre Aşısı Getirerek 65 Yaş Üzeri İle Kronik Hastalığı Olanlara Aşı Yapmasını Talep Etti18 Ağustos 2020 Salı 15:10
  • LTB Beyaz Yasemin Projesi’nde 7. Dönem18 Ağustos 2020 Salı 15:03
  • Son Dakika Haberi: Ciklos'taki kazada sürücü alkollü çıktı!18 Ağustos 2020 Salı 15:01
  • KTÖS, Kıbrıslı Türklerin Siyasi İradesine Müdahale Edildiğini Savundu18 Ağustos 2020 Salı 15:00
  • “Soygun”, “Vahim zarar, ciddi darp” meselesi le ilgili gelişmeler!18 Ağustos 2020 Salı 14:50
  • Kadına Şiddet'ten Mahkeme Huzuruna Çıkarıldı!18 Ağustos 2020 Salı 14:40
  • Fırat Deniz Uyuşturucudan Tutuklu Yargılanacak!18 Ağustos 2020 Salı 14:31
  • Başbakan Tatar: Bu saatten sonra kapatma söz konusu olamaz18 Ağustos 2020 Salı 14:28
  • Uyuşturucu İçti, Ambulans ile Hastaneye Kaldırıldı!18 Ağustos 2020 Salı 14:20
  • “Sağlık da, ekonomi de yönetilmiyor”18 Ağustos 2020 Salı 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti