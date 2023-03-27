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Kuraklıktan etkilenen Katalonya’da kilisede yağmur duası ayini düzenlendi

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İspanya'da kuraklık sorunundan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Katalonya'da kilisede yağmur duası için özel ayin düzenlendi.
Kuraklıktan etkilenen Katalonya’da kilisede yağmur duası ayini düzenlendi

Barselona kentine bağlı L’Espunyola ilçesindeki Mare de Deu del Torrents-Parroquia de Corra kilisesinde düzenlenen ve piskopos Francesc Conesa’nın yönettiği ayine yaklaşık 250 kişinin katıldığı bildirildi. Ayinde, yağmur yağması için dualar edildi.

Katalonya’da kilisede en son 2008’de yaşanan kuraklık döneminde benzer bir yağmur duası ayini düzenlenmişti.

EVDE SU KULLANIMI YÜZDE 15 KISITLANMIŞTI

Bölgede son 30 aydır yaşanan kuraklıktan dolayı şubat ayı sonunda alınan yeni önlemlerde, özel veya kamuya ait tüm bahçe ve yeşil alanların, ağaçların yaşamalarını sağlayacak miktardan fazla sulanması yasaklanmış, tarımda kullanılan su miktarı yüzde 40 azaltılmış, endüstride ve ev hayatında su kullanımındaki kısıtlamaların yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkarıldığı duyurulmuştu.

İspanya’nın zengin ve endüstri bakımından önemli bölgelerinden olan Katalonya’da barajlardaki su miktarının yüzde 17’nin altına düştüğü, kullanılan suyun dip çamuruyla temas ederek bozulma riskiyle karşı karşıya olunduğu belirtiliyor.

Bu arada Katalonya’nın önemli su kaynaklarından Sau Göleti’nde su seviyesinin çok fazla düşmesinden dolayı uzmanların tavsiyesiyle su kalitesini korumak için göletteki tonlarca balık telef edildi.

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