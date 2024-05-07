  • BIST 10299.54
  • Altın 2407.339
  • Dolar 32.2208
  • Euro 34.7162
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs, Arabian Travel Market Turizm Fuarı’nda tanıtılıyor

»
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde dün başlayan ve 9 mayısta sona erecek olan Arap pazarının en büyük ve en prestijli turizm fuarı olan Arabian Travel Market Turizm Fuarı’na katıldı.
Kuzey Kıbrıs, Arabian Travel Market Turizm Fuarı’nda tanıtılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde dün başlayan ve 9 mayısta sona erecek olan Arap pazarının en büyük ve en prestijli turizm fuarı olan Arabian Travel Market Turizm Fuarı’na katıldı.

Fuarımızı Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ile KKTC Abu Dabi temsilcisi Umut Koldaş ziyaret ederek, personelimiz ve sektör temsilcileri ile bir araya geldiler.

Bakanlığımız söz konusu fuarda Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Mustafa Köprülü, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi  personeli, turizm profesyonelleri ve sektör temsilcilerinden oluşan bir ekiple temsil ediliyor.

Arabian Travel Market,  son otuz yılda seyahat ve turizm endüstrisinin büyümesini sağlayan küresel bir etkinlik haline geldi. Seyahatin sınırları aştığı ve iş fırsatlarının beklediği bir dünyada, küresel seyahat ve turizm vizyonerlerinin birleştiği bir yerdir. Eğlencenin iş, MICE ve lüks seyahat ile kusursuz bir şekilde harmanlandığı ve küresel liderlerin geleceği hissetmeye başladığı bir platformdur.

Ülke turizmimize katkısı olan Arap pazarı ile  turizm profesyonellerimizi buluşturmak ve ülkemizin tanıtımını yapmak için katıldığımız fuarda bu yıl 70 m2’lik alanla kurulan standımız ile tanıtımlar gerçekleştiriyor.

Standımızı ziyaret eden misafirlerimize dağıtılmak üzere tanıtıcı yayınlarımızın yanı sıra, ülkemize özgü yiyeceklerin  ikramı ve Kahve İkramı da yapılıyor.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dubai’de düzenlenen Arabian Travel Market Turizm Fuarı’nın Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini uluslararası arenada tanıtmak ve yeni iş bağlantıları kurmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Ataoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkemiz turizmi her geçen gün gelişiyor. Pandemi öncesinde yakaladığımız ivmenin bu yıl çok daha üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Ülkemiz olarak, doğal güzelliklerimizi, kültürel mirasımızı ve konukseverliğimizi dünyaya daha geniş bir kitleye tanıtmak için Arabian Travel Market’in bu konuda bizlere güzel bir aracılık edeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, tanıtım ve pazarlama stratejileri ve işbirlikleri için böylesi platformlarda Kuzey Kıbrıs olarak yerimizi almak ülkemiz turizmi açısından önemli bir konudur. Fuarda görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve turizm paydaşlarımıza çalışmalarında başarılar diler, verimli bir fuar geçmesini temenni ederim.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KITSAB başkanlığına yeniden Orhan Tolun getirildi26 Kasım 2023 Pazar 10:53
  • Konaklamaya yeni bakış açısı: Dünyanın en ince oteli19 Kasım 2023 Pazar 08:45
  • KITSAB Asbaşkanı Oğuz Akançay: Ülkemizi temsil etmek gurur verici18 Kasım 2023 Cumartesi 16:22
  • Ataoğlu: Kuzey Kıbrıs’ın İngiltere’deki bilinilirliğini daha da artıracağız22 Ekim 2023 Pazar 12:45
  • Sabiha Gökçen'in uyku kabinlerine ödül28 Eylül 2023 Perşembe 12:54
  • Mısır Yeni Turizm Bölgesi Kuruyor18 Eylül 2023 Pazartesi 08:50
  • İşte Rusların 2024 Yılı Resmi Tatil Takvimi25 Ağustos 2023 Cuma 10:23
  • Geçen Yıl Yaklaşık 26 Milyon Bagaj Kayboldu25 Ağustos 2023 Cuma 08:24
  • Güney Kıbrıs’ta turizmden elde edilen gelirlerde artış01 Ağustos 2023 Salı 14:50
  • Kıbrıs, THY’nin bayramı tatili seferlerinde yurt dışında en çok tercih edilen noktası oldu24 Haziran 2023 Cumartesi 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti