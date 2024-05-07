Kuzey Kıbrıs, Arabian Travel Market Turizm Fuarı’nda tanıtılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde dün başlayan ve 9 mayısta sona erecek olan Arap pazarının en büyük ve en prestijli turizm fuarı olan Arabian Travel Market Turizm Fuarı’na katıldı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde dün başlayan ve 9 mayısta sona erecek olan Arap pazarının en büyük ve en prestijli turizm fuarı olan Arabian Travel Market Turizm Fuarı’na katıldı.

Fuarımızı Türkiye Cumhuriyeti Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ile KKTC Abu Dabi temsilcisi Umut Koldaş ziyaret ederek, personelimiz ve sektör temsilcileri ile bir araya geldiler.

Bakanlığımız söz konusu fuarda Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Mustafa Köprülü, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi personeli, turizm profesyonelleri ve sektör temsilcilerinden oluşan bir ekiple temsil ediliyor.

Arabian Travel Market, son otuz yılda seyahat ve turizm endüstrisinin büyümesini sağlayan küresel bir etkinlik haline geldi. Seyahatin sınırları aştığı ve iş fırsatlarının beklediği bir dünyada, küresel seyahat ve turizm vizyonerlerinin birleştiği bir yerdir. Eğlencenin iş, MICE ve lüks seyahat ile kusursuz bir şekilde harmanlandığı ve küresel liderlerin geleceği hissetmeye başladığı bir platformdur.

Ülke turizmimize katkısı olan Arap pazarı ile turizm profesyonellerimizi buluşturmak ve ülkemizin tanıtımını yapmak için katıldığımız fuarda bu yıl 70 m2’lik alanla kurulan standımız ile tanıtımlar gerçekleştiriyor.

Standımızı ziyaret eden misafirlerimize dağıtılmak üzere tanıtıcı yayınlarımızın yanı sıra, ülkemize özgü yiyeceklerin ikramı ve Kahve İkramı da yapılıyor.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dubai’de düzenlenen Arabian Travel Market Turizm Fuarı’nın Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelini uluslararası arenada tanıtmak ve yeni iş bağlantıları kurmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Ataoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkemiz turizmi her geçen gün gelişiyor. Pandemi öncesinde yakaladığımız ivmenin bu yıl çok daha üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Ülkemiz olarak, doğal güzelliklerimizi, kültürel mirasımızı ve konukseverliğimizi dünyaya daha geniş bir kitleye tanıtmak için Arabian Travel Market’in bu konuda bizlere güzel bir aracılık edeceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, tanıtım ve pazarlama stratejileri ve işbirlikleri için böylesi platformlarda Kuzey Kıbrıs olarak yerimizi almak ülkemiz turizmi açısından önemli bir konudur. Fuarda görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma ve turizm paydaşlarımıza çalışmalarında başarılar diler, verimli bir fuar geçmesini temenni ederim.”