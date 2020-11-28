Kuzey Kibris Satranç Federasyonu’nun Atatürk Öğretmen Akademisi'ni Ziyaret Etti

27 Kasım 2020 tarihinde Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Hasan Samani, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile birlikte Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar'ı ziyaret etti.

Akademi Başkanı Doç. Dr. Zehra Özçınar ve Öğrenci Konseyi Başkanı Ege Özbolat'la, Satrancın ders olarak Akademi programında yer alması ve ilkokullarda ders verecek öğretmen adaylarının satranç bilgisi ile görevlerine başlamasıyla ilgili düşüncelerin paylaşıldığı ve destek istenildiği toplantı oldukça verimli geçti.

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu'nun, Ana Sponsoru Türkiye İş Bankası ile birlikte satrancı Kuzey Kıbrıs genelinde yaygınlaştırma vizyonunun KTÖS tarafından da paylaşılması ve desteklenmesi memnuniyetle karşılandı.

KKSF olarak Sn. Elcil'e ve Sn. Doç. Dr. Zehra Özçınar'a zaman ayırdıkları ve fikirlerini paylaştıkları için teşekkür ederiz.