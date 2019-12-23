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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı olarak Esat Altay seçildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı olarak Esat Altay seçildi
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı olarak Esat Altay seçildi

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı olarak Esat Altay seçildi.

21 Aralık'ta tarihinde gerçekleştirilen olağan üstü genel kuruluda seçime tek liste ile girildi.

Esat Altay, delegelerin oy birliğiyle Genel Başkanlığa seçildi.

Genel Kurulda yeni Yönetim Kurulu ve diğer yetkili kurullar da belirlendi.

Ayhan Sığırcı, İsmail Demirci, Vedat Çağanağa, Mustafa Şevketoğlu, Ramazan Özçelik, Oktay Erdem, Bumin Paşa, Sefanur Sefa Yönetim Kurulu üyeleri olarak belirlendi.

Denetleme Kurulu üyeliğine, Zekai Töre, Neriman Günsel ve Kaya Süer, Disiplin Kurulu üyeliğine ise Levent Şensoy, Sıtkı Öztekin ve Şerife Tan getirildi.

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