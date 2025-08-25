Lapta ve Güzelyurt’ta İki Ani Ölüm... Biri 45 diğeri 60 yaşındaydı

Lapta’da sakin 60 yaşındaki Hüseyin Avşaroğlu, dün akşam saatlerinde evinde aniden rahatsızlandı. Kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Avşaroğlu yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, bugün saat 00.10 sıralarında, Güzelyurt’ta sakin 45 yaşındaki Erkan Kaşıkcı da evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Görevli doktor tarafından yapılan incelemede Kaşıkcı’nın vücudunda darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi ile netlik kazanacak. Soruşturma devam ediyor.