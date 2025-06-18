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LAÜ 32. Dönem Mezunlarını 19 Haziran’da Uğurluyor

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Lefke Avrupa Üniversitesi’nde 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, 19 Haziran’da Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Törende kep atma ve havai fişek gösterisi ile mezuniyet coşkusu zirveye çıkacak.
LAÜ 32. Dönem Mezunlarını 19 Haziran’da Uğurluyor

LAÜ 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni 19 Haziran’da yapılıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 32’inci dönem mezunlarını vermeye hazırlanıyor. Mezun öğrencilerin diplomalarını alacağı tören, 19 Haziran 2025 tarihinde saat 19:00’da Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

LAÜ’de mezuniyet heyecanı başladı

Protokol konuklarının onurlandıracağı 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, akademisyenlerin ve mezunların yerlerini almaları, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tören açılış konuşmalarıyla başlayacak. Tören akışı, onur konuklarının fakültelerinde dereceye giren öğrencilere diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam edecek.

Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam edecek törende, öğrencilerin eğitimleri boyunca heyecanla beklediği kep atımı havai fişek gösterisi eşliğinde yapılacak. Tören programı mezun öğrenciler ve velileri onuruna düzenlenecek mezuniyet kokteyli ile son bulacak.

LAÜ BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

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