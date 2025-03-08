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LAÜ Akademisyeni Alptuğ, Palyatif Bakım ve Fizyoterapi konusunu ele aldı

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Palyatif bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyonun amacı hastaya kaliteli ve saygın bir yaşam sunmaktır
LAÜ Akademisyeni Alptuğ, Palyatif Bakım ve Fizyoterapi konusunu ele aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Beraat Alptuğ “Palyatif Bakım ve Fizyoterapi” konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Alptuğ, Palyatif bakımın, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ‘yaşamı tehdit eden hastalıklarla ilişkili sorunlarla karşı karşıya olan hastaların (yetişkinler ve çocuklar) ve ailelerinin yaşam kalitesini iyileştiren bir yaklaşım’ olarak tanımlanmakta olduğunu belirtti. 

 

Palyatif bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyonun amacı hastaya kaliteli ve saygın bir yaşam sunmaktır

Palyatif bakım, yaygın olarak palyatif bakım gerektiren hastalıklarda (Kanser, Alzheimer, farklı demans tiplerinde, Kardiyovasküler Hastalıklar, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), Diyabetus Mellitus, HIV/AIDS, Böbrek Yetmezliği, Multipl Skleroz (MS), Parkinson Hastalığı, Romatoid Artrit, Yavaş ve ilerleyici dolaşım bozukluklarında), ağrı ve diğer semptomların yönetimini sağlar ve hasta bakımının psiko-mantıksal ve ruhsal yönlerini bütünleştirir” diyen Alptuğ sözlerine şöyle devam etti: Palyatif bakımda hastaların fiziksel ve psikososyal olarak doğru değerlendirilmesi ve tedavisi yoluyla acıyı önlemek ve hafifletmek amaçlanmaktadır.   Palyatif bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon, yaşamı sınırlayan hastalıkla yaşayan bireylerin, yaşam beklentisi ne olursa olsun mümkün olduğunca aktif ve üretken olmalarını sağlayarak yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Alptuğ, Fizyoterapi uygulamalarının, hastaların günlük yaşamlarının tüm yönlerine olabildiğince katılmalarına yardımcı olduğunu ifade ederek, açıklamalarının devamında şunları söyledi: Hastaların anlamlı hedeflere ulaşması, saygınlığını sürdürmesi ve ilerleyen hastalık ile yaşama deneyiminde belirsizlik ve kayba yapıcı bir şekilde uyum sağlaması için önemli yoldur. Fizyoterapistler, dayanıklılığı zayıf olan ve yatak dışında herhangi bir aktivite yapamayan hastalarda, yaşamın sonuna yaklaşan hastalarda yatak istirahati ve kondisyon kaybının komplikasyonlarını önlemede çok yardımcı olabilir. Çalışmalarda palyatif dönemde fizyoterapi ve rehabilitasyon alan hastaların hareket kabiliyetlerinin iyileştiği ve yaşam kalitesinin arttığı gösterilmiştir. Ayrıca ağrı, dispne, konstipasyon yorgunluk, kaygı ve ödem gibi semptomları azalttığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle, palyatif bakımda fizyoterapi ve rehabilitasyon, hastaların yaşamı boyunca tam anlamıyla yaşamalarını sağlamayı hedefler.

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