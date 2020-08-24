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LAÜ Akademisyeni Kaygısız, Telerehabilitasyon uygulamalarına dikkat çekti

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Kaygısız: Covid-19 Pandemi sürecinde “Telerehabilitasyon” uygulamalarında artış oldu
LAÜ Akademisyeni Kaygısız, Telerehabilitasyon uygulamalarına dikkat çekti

Lefke Avrpa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölüm Öğretim Üyesi Yrd. Doç . Dr. Beliz Belgen Kaygısız “Covid-19 Pandemi sürecinde Telerehabilitasyon uygulamalarında meydana gelen artış konusunda detaylı bilgiler aktardı.

Kaygısız: Covid-19 Pandemi sürecinde “Telerehabilitasyon” uygulamalarında artış oldu

“Covıd-19 küresel salgını toplumları tüm hizmetleri dijital alandan almaya zorlayan ani bir
değişime götürdü. Salgın, gerek eğitim hizmetleri, gerek sağlık hizmetleri gerekse sosyal yaşamdaki “yeni normal” düzenlemelerle etkisini sürdürmeye devam etmektedir”diyen Kaygısız, özellikle yakın temastan kaynaklanan bulaş riskini azaltmanın bir yolu olarak uzaktan iletişimle verilen sağlık hizmetinin (telesağlığın) bakım sağlamak için
kullanılmasının öneminin gittikçe artmakta olduğuna dikkat çekti. “Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı hastalarla mesafeli tedavi olanaklarını sunsa da kronik hastalığı olan ve/veya yaş nedeniyle riskli olan guruplar gereken fizyoterapi hizmetlerine ulaşmaktan geri durmaktadırlar. Salgın öncesi dönemde de sağlık hizmetlerinde teknolojinin
kullanımı gittikçe artmaktaydı ve bu da uzaktan iletişimle rehabilitasyon - telerehabilitasyonun gelişmesine zemin hazırlamıştı” diyen Kaygısız, telerehabilitasyonun iki farklı yer arasında elektronik iletişimi kullanarak rehabilitasyon hizmeti sunmak olarak tanımlandığını ifade etti. Kaygısız “Seksenli yıllardan beridir “Telerehabilitasyon” terimi
kapsamında sunulan hizmetler ölçme, değerlendirme, izleme, önleme, müdahale, denetim, eğitim ve danışma gibi birçok alanı kapsamaktadır. Bu alandaki gelişmeler yaşam kalitesini desteklemek yanında sağlık giderlerinin azaltılmasına da katkıda bulunmaktadır”dedi.

Kaygısısz: Telerehabilitasyonun, hasta-sağlayıcı bağlantısını güçlendiriyor

Kaygısız, uzaktan iletişimle sunulan rehabilitasyon modellerinin belirlenmiş bir yapısı
yoktur. Veri alışverişi; telefon, mesajlaşma, e-posta, video konferans, sanal terapistler ve web tabanlı platformlar gibi sayısız biçimde gerçekleşebildiğini ve hasta merkezli ekip yaklaşımı içeren bu modeller, coğrafi, sosyal ve finansal engellerin üstesinden gelmek için çözümlerin belirlenmesine olanak sağlamakta olduğunu ifade etti.


Kaygısız: Telesağlığın/Telerehabilitasyonun etkili olabilmesi için öncelikle sağlık sistemimizin rutin olarak kullanılan bir parçası haline gelmesi önemlidir


“Son yıllarda yapılan çalışmalar, telerehabilitasyonun, hastalar ve onların çevresindeki kişilerin bilgilerini artırarak, bilgi alışverişi sağlayarak ve eğitimi kolaylaştırarak, ortak hedef belirleme ve eylem planlaması oluşturma yolu ile hasta-sağlayıcı bağlantısını güçlendirdiği gösterilmiştir.

Özellikle nörolojik, ortopedik, kardiyak rehabilitasyon başta olmak üzere

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