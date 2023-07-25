LAÜ Akademisyeni Muhtaroğlu: Sıcak havalarda doğru önlemleri alarak spor yapmak önemli

“Yaz mevsimi, güneşin parlak yüzünü gösterdiği, enerjik ve hareketli bir dönemdir. Ancak, yüksek sıcaklık ve nemin spor aktivitelerine olan etkisi, sağlığımızı riske atabilir” diyen Muhtaroğlu, açıklamalarının devamında şunları kaydetti; Sıcak havalarda spor yapmak, vücudu fazlasıyla zorlayabilir ve sıcak çarpması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, spor tutkunları için önemli olan, yaz aylarında da aktif kalmak için alınacak önlemleri bilmek ve uygulamaktır.

1. Suyun Önemi ve Bol Sıvı Tüketimi: Spor yaparken su kaybı artar ve sıcak havalarda terleme daha fazla olur. Bu nedenle, vücudu sürekli olarak hidrate etmek çok önemlidir. Spor aktivitelerine başlamadan önce, bol su içmeyi ihmal etmeyin ve spor yaparken de düzenli aralıklarla su tüketmeye devam edin. Aynı zamanda, sıvı kaybını dengelemek için spor sonrasında da su içmeye özen gösterin.

2. Spor Zamanlaması: Güneşin en sıcak olduğu öğle saatlerinde yoğun egzersiz yapmaktan kaçının. Bu saatlerde hava sıcaklığı ve güneş ışınlarının etkisi en yüksek seviyededir. Spor aktivitelerinizi sabahın erken saatlerine veya akşamüstüne doğru planlayarak daha serin hava koşullarından faydalanabilirsiniz.

3. Serin Yerlerde Spor Yapın: Eğer açık alan sporları yapacaksanız, gölge ve serin bölgeleri tercih edin. Özellikle parklar ve ağaçlık alanlar, sıcak havanın etkisini azaltmaya yardımcı olur. Kapalı spor salonları veya kapalı yüzme havuzları da sıcak havada spor yapmak için daha uygun alternatifler olabilir.

4. Hafif ve Nefes Alabilen Giysiler Tercih Edin: Spor yaparken giydiğiniz kıyafetlerin hafif ve terletmeyen özellikte olmasına dikkat edin. Terlemeyi önleyen ve vücut ısısını dengeleyen spor kıyafetleri, sıcak havalarda daha rahat ve güvende hissetmenizi sağlar.

5. İyi Bir Isınma ve Soğuma Yapın: Sıcak havalarda spor öncesinde iyi bir ısınma ve sonrasında da etkili bir soğuma yapmak önemlidir. Isınma, vücut sıcaklığını artırarak sakatlanma riskini azaltırken, soğuma da vücut sıcaklığını düşürüp kasları rahatlatarak iyileşmeyi destekler.

6. Elektrolit Dengesini Sağlayın: Spor yaparken sadece su değil, aynı zamanda vücuttaki elektrolit dengesini de korumak önemlidir. Elektrolitler, vücutta sıvı dengesini ve sinir-müskül sistemini düzenleyen minerallerdir. Spor sonrasında elektrolit içeren spor içecekleri veya meyve suları tüketerek kaybedilen mineralleri yerine koyabilirsiniz.

7. Kendinizi Aşırı Zorlamaktan Kaçının: Sıcak havalarda vücut daha fazla yorulur ve aşırı egzersiz yapmak sıcak çarpması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kendinizi dinleyin ve vücudunuzu aşırı zorlamaktan kaçının. Eğer sıcaklık ve nem çok yüksekse, daha hafif ve düşük yoğunluklu spor aktivitelerini tercih edebilirsiniz.

8. Sağlık Durumunuzu Göz Önünde Bulundurun: Kronik sağlık sorunları olan veya ilaç kullanan bireyler, özellikle sıcak havalarda dikkatli olmalıdır. Spor yapmadan önce doktorlarına danışarak, spor için uygun olup olmadığını öğrenmelidirler.

Muhtaroğlu, “Unutmayın ki, spor yapmak sağlıklı bir yaşam için önemlidir, ancak bunu yaparken güvenliğinizi de göz ardı etmemelisiniz. Sıcak havalarda doğru önlemleri alarak, spor yapmanın keyfini çıkarabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettiğinizde spor yapmak daha keyifli olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.