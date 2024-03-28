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LAÜ Akademisyeni, Uluslararası Ortodonti Yayınında Önemli Bir Rol Üstlendi

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LAÜ Akademisyeninden Uluslararası Ortodonti Yayınına Değerli Katkı
LAÜ Akademisyeni, Uluslararası Ortodonti Yayınında Önemli Bir Rol Üstlendi

LAÜ Akademisyeni Çehreli uluslararası bir yayına katkı koydu

 

Çocuk ve ergenlerde ortodontik tedaviyi ele aldı

 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevi Burçak Çehreli, WILEY Blackwell uluslararası yayınevi tarafından yayınlanan ve Text Book’ta yer alan Entegre Ortodontik Tedavi (Integrated Clinical Orthodontics) adlı kitabın bir bölümüne katkı koydu.

 

Alanında söz sahibi uluslararası yazarların bilimsel katkı koyduğu kitapta; Diş hekimliği problemlerinin potansiyel karmaşıklığının, hastaların tıbbi geçmişlerinin ve diğer birçok faktörün ortodontik sonuçlara nasıl katkıda bulunduğunu açıklamak için ortodonti problemlerini disiplinler arası bir bağlamda sunmaktadır. İkinci baskı, yeni bölümlerle genişletildi ve tamamen güncellendi.

 

LAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Sevi Burçak Çehreli ile Neslihan Arhun, Ayça Arman Özçırpıcı, Kamran Gülşahı, Ömür Polat Özsoy’un ortak yazarlığında; çocuk ve ergenlerde ortodontik tedavi sırasında görülebilen diş çürüklerinden korunma yöntemleri ve bunların güncel yöntemlerle tedavi metotları bu kitap bölümünde ele alındı. Ayrıca, kitap bölümünde ortodontik tedavi sırasında ağız bakımı ve diş çürüklerinden korunmaya yönelik hijyen önerileri de kaleme alındı.

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