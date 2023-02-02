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LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Bir Kentsel Dönüşüm Örneği: Lefkoşa Zahra Sokak, konusunu ele aldılar

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LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Bir Kentsel Dönüşüm Örneği: Lefkoşa Zahra Sokak, konusunu ele aldılar
LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Bir Kentsel Dönüşüm Örneği: Lefkoşa Zahra Sokak, konusunu ele aldılar

LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Bir Kentsel Dönüşüm Örneği: Lefkoşa Zahra Sokak,  konusunu ele aldılar

    Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Akademisyenlerinden İç Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Selen Abbasoğlu Ermiyagil ve Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Sunalp Gürçınar, 2. Uluslararası Karadeniz Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresinde, “Bir Kentsel Dönüşüm Örneği: Lefkoşa Zahra Sokak, KKTC” konulu ortak çalışmalarını sundular.

  Rize’de gerçekleştirilen, “2. Uluslararası Karadeniz Modern Bilimsel Araştırmalar Kongresi” üst başlığı altında farklı disiplinlerden; Sosyal ve Beşeri Bilimler, Mühendislik, Fen Bilimleri, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Tarım ve Veteriner Bilimlerinin tüm alanlarından bildiriler kabul edildi. Konferans kapsamında farklı disiplinlerden 15 ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı ile bu alanlarla ilişkilendirilmiş çok disiplinli çalışmalar uluslararası platformda paylaşılıp tartışıldı.  Konferansta çeşitli alt başlıklar altında sanat ve tasarımla ilgili önemli konuları ele alndı.

  “Geleneksel konutların korunması, yeni işlev kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir”

  Ermiyagil, Gürçınar ile yaptıkları “ Bir Kentsel Dönüşüm Örneği: Lefkoşa Zahra Sokak, KKTC” konulu ortak çalışma hakkında şu bilgileri paylaştı; “Günümüzde ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik ve salgınlara bağlı olarak kullanıcı ihtiyaçları değişmektedir. İhtiyaçlardaki değişikliklere bağlı olarak, tarihi kentsel mekânlarda ve yapılarda değişimler yaşanmaktadır. Tarihi yapılar, şehirlerin geleneksel kentsel karakterini ve inşa edildikleri dönemin mimari tarzını yansıtırlar. Tarihi yapılar arasında, geleneksel konutlar, kentsel değişimleri ve dönüşümleri yansıtan en önemli yapılardan biridir. Geleneksel konutların sürdürülebilirliği için dönüşüm yöntemi günümüzde çok yaygın olarak tercih edilmektedir.  Geleneksel konutların korunması, yeni işlev kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da çok önemlidir.”

 

  Ermiyagil açıklamasında  son olarak “Zahra Sokak, dünyanın bölünmüş tek başkenti olan surlarla çevrili Lefkoşa şehrinin kuzey tarafında yer alan Arabahmet bölgesinde konumlanan bir sokaktır. Bu araştırmada Lefkoşa'da bulunan Zahra Caddesi 19. yüzyıl konut anlayışının mimari özelliklerini yansıttığı ve yeniden işlevlendirildiği için çalışma alanı olarak seçilmiştir. Sokağın dönüşümü araştırılmış, biçimsel, işlevsel, mekânsal ve toplumsal değişimler değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, uygulanan işlevsel dönüşümlerin sürdürülebilirliği ve daha verimli kullanılması için öneriler geliştirilmiştir”diyerek sözlerini tamamladı.

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