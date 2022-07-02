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LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı

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LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı
LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Akademisyenlerinden İç Mimarlık Bölüm Başkanı M. Selen Abbasoğlu Ermiyagil ve Mimarlık Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Sunalp Gürçınar, İstanbul’da 7’cisi düzenlenen Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi’nde LAÜ’yü temsil ettiler. Mimarlık ve tasarım ile ilişkilendirilmiş her türlü multidisipliner çalışmanın yer aldığı kongrede farklı ülkelerden, bilim insanı, araştırmacı ve akademisyenler bir araya geldi.


Kongrede çeşitli alt başlıklar altında bilimsel araştırmalarda önemli konular ele alındı. LAÜ Akademisyenlerinin de katkı koyduğu kongrede, akademisyenler “İç Mekân Tasarımında Malzeme Kullanımı Ve Mekândaki Anlamı” üzerine sunum yaptılar. Sunum ile ilgili bilgi veren Akademisyenler, şu bilgileri paylaştılar; İnsanın varoluşuyla ortaya çıkan mekân yaratma arayışı, tek başına bir hacim ve/veya boşluk olarak tanımlanmaktadır. Mekânı tanımlarken kullanılan farklı malzemelerle de farklı kimlikler yaratılmaktadır. İç Mimari açıdan mekân ele alındığında ise onu sınırlayan öğeler zemin, duvar, tavan, gibi elemanlar ve bunların yüzeylerinde kullanılan malzemeler mekânın kimliği açısından önemli roller üstlenmektedirler. Mekânın niteliğini, kimliğini oluşturan, tasarımda bütünlük ve uyumu sağlayan uygun malzemenin ve bileşenlerinin seçilebilmesi için tasarımcının güncel malzeme bilgisine sahip olması gerekmektedir. Buna bağlı olarak, malzemenin çeşitliliği, kullanımı, dokusu, rengi, strüktür özellikleri mekâna katacağı değer, kimlik ve uygulama yöntem bilgilerinin iç mimarlık eğitim sürecinde kazanılması ve süreçte alınan iç mekân tasarım projelerinde uygulanması beklenmektedir. Bu çalışmada 2020-2021 Bahar Dönemi Lefke Avrupa Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, ikinci sınıf İç Mekân için Malzeme dersini tamamlayan öğrencilerin, final projeleri kapsamında tasarlamış oldukları İç Mimarlık ofis projeleri araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışma kapsamında tasarlanan projeler görsel analiz yöntemine bağlı olarak incelenmiştir. Bu bağlam da, seçmiş oldukları malzeme çeşitleri ile mekâna katmış oldukları kimlik, doku, renk ve uygulama yöntemleri tasarlanan ofis mekânları üzerinden değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin malzeme seçimi ve kullanım tercihleri ile tasarlamış oldukları İç Mimarlık Ofis tasarım projelerinde, mekân olgusunu yaratmada ve algılamada malzeme seçimi ve bilgisinin önemli rolü olduğu ortaya çıkmıştır.

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