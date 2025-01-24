LAÜ Dijital Oyun Tasarımı öğrencisinden uluslararası başarı...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı programı öğrencisi Melaniya Dmitriyenko’nun tasarladığı lunapark hız treni prototipleri dünyanın önde gelen eğlence parkuru şirketi Six Flags Entertainment tarafından alınarak üretime kondu.

Le Monde Diplomatique Türkçe gazetesine de haber olan başarı Melaniya Dmitriyenko Fakülte Öğretim Görevlisi Doğuş Bodamyalızade dersinde ortaya koyduğu performansla Bodamyalızade’nin projesine dahil oldu ve uluslararası eğlence parkı şirketi SixFlags için lunapark hız prototipi geliştirdi. Melaniya Dmitriyenko tasarımlarını, Rhineceros 8 programı ile; doku, aydınlatma ve renk gibi özelliklerin işlenerek gerçek bir görüntü elde edilmesini (rendering) ise KeyShot ve Lumion programları ile gerçekleştirdi. Tasarımlar, günümüz teknolojileri ile şirketin 3 boyutlu yazıcılarına gönderilerek şirketçe uygulamaya kondu.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca “Fakültemiz bünyesindeki Dijital Oyun Tasarımı programımızda - diğer tüm programlarımızda olduğu gibi, uluslararası standartlara sahip tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencimiz Melaniya’nın başarısı da bu amacın somutlaşmış halidir” dedi. Prof. Dr. Tunca, dijital oyun tasarımı gerçekleştirme becerisi kazanan öğrencilerin daha öğrencilik yıllarında kazandıkları bu becerilerle alana proje geliştirme olanağına sahip olmaya başladıklarını belirterek, “Aynı öğrencimiz, bir başka uluslararası şirkete de parfüm şişesi tasarladı. Hiç şüphesiz bu performans, öğrencimizin alana olan ilgisinin yanı sıra; dijital dünyanın değişimine bağlı olarak güncellenen müfredatımızdaki derslerden edindiği bilgilerin ışığında şekillenmektedir” dedi.

Tunca, dijital oyun tasarımlarının sadece oyun ve eğlence dünyasının bir unsuru olarak görülmemesi gerektiğini kaydederek, bunun günümüzde stratejik düşünme ve sorun çözmenin de önemli bir aracı olduğunu ifade etti. Tunca, “Ülkemizin siyasi bağlamda yaşadığı engelleri de düşündüğümüzde, öğrencimizin eğitimi devam ederken tasarımlarını uluslararası alanda beğenilir ve tercih edilir boyuta taşıması çok anlamlı” diye sözlerini noktaladı.