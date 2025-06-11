  • BIST 9713.3
  • Altın 4198.73
  • Dolar 39.1639
  • Euro 45.0072
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

LAÜ ELT Bölümü tarafından materyal bağışı yapıldı

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Yabancı Diller İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nün bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği ‘Yaratıcı ELT Materyalleri Sergisi’nde sergilenen yaratıcı eğitim-öğretim materyalleri Yedidalga İlkokulu
LAÜ ELT Bölümü tarafından materyal bağışı yapıldı

  Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Yabancı Diller İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nün bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği ‘Yaratıcı ELT Materyalleri Sergisi’nde sergilenen yaratıcı eğitim-öğretim materyalleri Yedidalga İlkokulu’na verildi.

   LAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Özüorçun ve Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan Bozok tarafından verilen ‘İngilizceyi Öğretmede Materyal Geliştirme’ ve ‘Küçük Yaştaki Çocuklara İngilizce Öğretimi’ dersleri kapsamında geliştirilen yaratıcı eğitim-öğretim materyalleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sibel Ersel ve öğrenciler eşliğinde Yedidalga İlkokulu Müdürü Cemal Çamlıca ve İngilizce Öğretmeni İsmet Zayımlar’a teslim edildi.

   LAÜ öğrencilerinin tasarladığı materyaller, Yedidalga İlkokulu’nun İngilizce sınıfında eğitim gören öğrencilerin İngilizce öğrenme süreçlerinde onlara görsel materyal desteği sağlamak ve dil öğretimini daha kalıcı hale getirebilmek amacıyla kullanılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • LAÜ’de Neşeli Cumartesiler Bahar Coşkusuyla Devam Ediyor21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:58
  • LAÜ Giriş ve Burs Sınavı 17 Mayıs’da yapılacak15 Mayıs 2025 Perşembe 09:52
  • LAÜ’de Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu “Kariyer Günü” düzenledi01 Mayıs 2025 Perşembe 17:38
  • LAÜ’de Hücre Kültürü ve Biobaskının Araştırmadaki Önemi konulu sempozyum gerçekleştirildi28 Nisan 2025 Pazartesi 08:37
  • LAÜ öğrencilerinden Kurtuluş İlkokulu öğrencilerine yaratıcı atölye çalışması14 Nisan 2025 Pazartesi 14:49
  • LAÜ’de “Hemşirelikte ileri Düzey Beceriler ve Akademik Gelişim Atölyeleri” düzenlendi06 Nisan 2025 Pazar 22:07
  • LAÜ’de “Karikatür Atölyesi” gerçekleştirildi01 Nisan 2025 Salı 18:55
  • LAÜ’de “Nefesin Gücü” seminer ve atölye çalışması yapıldı28 Mart 2025 Cuma 09:53
  • LAÜ’de Öğrenci Proje Sergisi Büyük İlgi Gördü24 Mart 2025 Pazartesi 09:22
  • Beslenme ve Diş Sağlığı Arasındaki Bağ: LAÜ Akademisyeni Karakaya Uyardı21 Mart 2025 Cuma 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti