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LAÜ, Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nde sanat ve müze eğitimi düzenledi

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Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferda Kömleksiz rehberliğinde Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nde, bir sanat ve müze eğitimi etkinliği gerçekleştirildi.
LAÜ, Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi’nde sanat ve müze eğitimi düzenledi

Etkinlik, Lefke Avrupa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği 4. sınıf öğrencileri ile Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin katılımıyla “Müzedeki Geometrik Nesneler” başlığı altında yürütüldü. Müze eğitimi, öğrencilerin tarihî ve kültürel mirasla doğrudan etkileşim kurmalarını sağlayarak, örgün eğitimi destekleyen önemli bir öğrenme ortamı sundu.

Bu etkinlikte drama, oyun temelli öğrenme ve kostüm tasarımı gibi yaratıcı yöntemler kullanılarak öğrencilerin etkin katılımları teşvik edildi. Temel hedef olarak, öğrencilerin hem matematiksel kavramlara (örneğin, daire, üçgen, kare gibi temel geometrik şekillerin yapısı, özellikleri ve günlük yaşamdaki kullanımları) hem de bu şekillerin müzede yer alan dönem kapları ve giysileri üzerindeki yansımalarına ilişkin farkındalıkları artırıldı. Ayrıca, müze eğitimi yoluyla çocukların tarihî ve kültürel değerlerle duygusal bağ kurmaları, estetik duyarlılık geliştirmeleri ve çoklu öğrenme yolları aracılığıyla bilgi edinmeleri desteklendi.

Bu bütüncül yaklaşım, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim alanlarını kapsayan disiplinler arası bir eğitim deneyimi sundu. Müze ortamı, bu bağlamda yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda yapılandırılmış eğitsel etkinlikler için etkili bir öğrenme sahası olarak değerlendirildi.

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