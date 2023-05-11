LAÜ Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, “12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü” nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Demiralp, modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ın, kendisinin hemşireliğin bilim ve araştırma temelli bir meslek olmasındaki verdiği katkılarından dolayı, tüm dünya ülkelerinde her yıl “Dünya Hemşireler Günü” olarak kutlandığını ifade etti.

Uluslararası Hemşireler Konseyinin (International Council of Nurses) gün nedeniyle 2023 temasını, “Hemşireler Geleceğimiz” olarak açıkladığını belirten Demiralp, “Covid-19 pandemisi gibi küresel sağlık sorunları ve yaşanan doğal afetler; hemşirelik mesleğinin önemini ve mesleğe olan gereksinimi bir kez daha ortaya çıkardı. Ülkelerin, olağanüstü koşullarda, en incinebilir savunmasız vatandaşlarına bakım ve koruma yetenekleri, büyük ölçüde hemşire iş gücünün yeterliliğine ve sağlık sistemlerinin hazırlıklı olmasına bağlı olarak değişir. Ulusal hemşirelik eğitimi ve öğretiminde, hemşirenin olağanüstü koşullarda afet müdahalesindeki kapasitesi ve yeteneklerini tanımlamak ve iyileştirmek bu nedenle önemlidir” dedi.

LAÜ donanımlı ve alanında yetkin Hemşireler yetiştirmeye devam ediyor

Sözlerinin devamında, LAÜ Hemşirelik Yüksekokulu’nun, akademik kadrosu, klinik uygulama laboratuvarları ve uygulama alanları ile donanımlı ve alanında yetkin Hemşireler yetiştirmeye devam ettiğini söyleyen Demiralp, öğrencilerinin ve meslektaşlarının gününü içtenlikle kutladı.