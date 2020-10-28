Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı. Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen Protokol İmza Töreni’ne LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, LAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, LAÜ Genel Sekreteri Hüseyin Eser ve kurum yetkilileri katıldı.

Sözleşmeye, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden imza koydu. Üç yıl sürecek protokol çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında çeşitli konularda iş birliği yapılacak.

İmza Töreni’nde konuşan LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Turkcell’in KKTC’nin en önemli şirketlerinden biri olduğunu ve bugün imzalanan sözleşme ile Turkcell gibi bir teknoloji devi şirketle yapacakları iş birliği yolculuğunu önemsediklerini vurguladı. Yükselen LAÜ’nün son 5-6 yıldaki gelişmelerine bakıldığında Türkiye’den gelen öğrenciler bazında KKTC’de en çok tercih edilen devlet üniversitesi veya en çok tercih edilen ikinci üniversite konumunda olduğunu, kendilerinin de bunun gururunu yaşadıklarını ve aynı zamanda sorumluluk bilinci içerisinde olduklarını ifade etti. Teknoloji noktasında yapılan işbirliklerinin pandeminin gerektirdiği koşullar nedeniyle daha da önem arz ettiğinin geçtiğimiz akademik yılda da görüldüğünü dile getiren Yükselen, “Ümit ederim ki LAÜ ve Turkcell’in ortak çıkarları doğrultusunda öğrencilerimiz üstün kalitede eğitim olanaklarına sahip olabilecekler. Günümüzün dikte ettiği daha iyi eğitimin önünü açmış olacağız” dedi. LAÜ’nün ihtiyaçlarını çok iyi analiz edip çözümler üreten Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü ve ekibine teşekkürlerini ileten Yükselen, söz konusu iş birliği protokolünün hem üniversite hem de Turkcell için hayırlı olmasını diledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de, dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir pandemi sürecinden geçildiğini ve eğitim sektörünün bu süreçten en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu ve bu noktada çözüm olarak teknoloji ve iletişimin devreye girdiğini belirtti. Bugün dünyanın birçok ülkesinde ilköğrenimden yükseköğrenime varıncaya kadar her aşamada uzaktan eğitimin ciddi anlamda hayatımıza girdiğini belirten Maden, LAÜ’nün yöneticilerinin istikrarlı kararları doğrultusunda üniversitenin yönetiminden eğitimine varıncaya kadar birçok alanda teknolojiye hızlı adaptasyon sağlamaları dolayısıyla diğer üniversitelere örnek teşkil ettiğini belirtti. Son yıllarda öğrenci tercihi açısından LAÜ’nün en hızlı büyüyen üniversiteler arasında yer aldığını belirten Maden, bu yıl en çok tercih alan ikinci üniversite olan LAÜ’nün yöneticilerini tebrik etti. LAÜ ile yapılan iş birliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Maden, Turkcell ailesi olarak bu iş birliği çerçevesinde üniversitenin tüm iletişim hizmetlerinde, eğitim ve teknolojiyi uygulama noktasında, tüm aksiyon ve projelerinde bir iş ortağı ve danışman olarak bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti