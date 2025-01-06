LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi’nden Gelenekselleşen Öğrenci Çalışmaları Sergisi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi, her eğitim döneminde düzenlediği ve gelenekselleşen öğrenci çalışmaları sergisinin bir yenisini fakülte girişinde açtı. Fakültenin uygulama derslerinde öğrenciler tarafından hazırlanan çok çeşitli çalışmalar, sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, temel sanat çalışmaları olan illüstrasyon, fotoğraf, kolaj ve çizimlerin yanı sıra web ve mobil sayfa tasarımları, arayüzler, dergi, gazete ve kitap tasarımları gibi yayın projeleri yer aldı. Ayrıca kurumsal kimlik ve marka tasarımları, posterler, sosyal medya içerikleri, haber ve reklam uygulamaları gibi iletişim odaklı projeler de büyük ilgi gördü. Sergide birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar tüm öğrencilerin farklı derslerde ortaya koyduğu 200’den fazla çalışma yer aldı.

Serginin açılışını yapan Görsel İletişim Tasarımı ve Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz, yaptığı konuşmada derslerde üretilen öğrenci çalışmalarının sergilenmesinin önemine dikkat çekti. Atamaz, bu tür sergilerin öğrenciler arasında paylaşımı ve etkileşimi artırdığını, üretilen işlerin yaratıcılık ve özveriyle hazırlandığını belirtti. Ayrıca, çalışmaların ders içinde sınırlı kalmayıp tüm üniversiteye açılmasının öğrencilerin gelişimi ve motivasyonu açısından büyük bir katkı sağladığını vurguladı. Atamaz bu sergilerin, uygulama derslerinin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü göstermesi ve fakültedeki tüm öğrencilerin diğer sınıf ve bölümlerde yapılan çalışmalardan haberdar olması açısından da önemli olduğunu ekledi.

İletişim Bilimleri Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından ortaklaşa hazırlanan bu sergi, fakülte binasının girişinde güz dönemi sonuna kadar açık kalacak. Sanat ve tasarım alanına ilgi duyan herkes sergiyi ziyaret edebilir.