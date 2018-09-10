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SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

LAÜ lisansüstü programlarında %50 burs imkanı

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LAÜ yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor.
LAÜ lisansüstü programlarında %50 burs imkanı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ),2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru kabul ediyor.

LAÜ, deneyimli akademik kadrosu ve eğitim kalitesi ile nitelikli araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmek amacıyla Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarını içeren yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul ediyor.Eğitim dili İngilizce ve Türkçe olan lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim programlarına kayıt yaptırmak isteyen Kamu Personeline, Askeri Personel,Emniyet Mensuplarına  ve LAÜ Mezunlarına % 50 burs imkanı sunuluyor.

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak olan adaylar, gerekli bilgileri www.eul.edu.tr internet adresinden veya 660 2000 (dahili 2304-2846) numaralı telefondan alabilecekler.Adayların, ilgili programlara Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nden veya üniversitenin web sitesinden  temin edecekleri formu doldurarak gerekli belgelerle birlikte başvurmaları gerekiyor.

   LAÜ’nün başvuru kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programları;

   Yüksek lisans programları;Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,İletişim Bilimleri,İngilizce Öğretmenliği,İşletme,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,Mimarlık,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,Sağlık Yönetimi,İnşaat Mühendisliği,Uluslararası Ekonomi ve Finans,Uluslararası İlişkiler,Yönetim Bilişim Sistemleri,Özel Eğitim Öğretmenliği,Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet, Hemşirelik, Psikoloji, Özel Yetenekliler Eğitimi.

   Doktora programları; Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması,Bilgisayar Mühendisliği, İletişim Bilimleri,İşletme, Mimarlık,Eğitim Yönetimi ve Denetimi,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,İnşaat Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çevre Bilimleri,Sağlık Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Özel Eğitim Öğretmenliği.

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