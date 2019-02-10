  • BIST 102.452
  • Altın 221,851
  • Dolar 5,2423
  • Euro 5,9424
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

LAÜ lisansüstü programlarında %50 burs imkanı

» »
LAÜ yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru kabul ediyor
LAÜ lisansüstü programlarında %50 burs imkanı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ),2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi için Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru kabul etmeye başladı.

LAÜ, deneyimli akademik kadrosu ve eğitim kalitesi ile nitelikli araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmek amacıyla Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarını içeren yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul edecek.Eğitim dili İngilizce ve Türkçe olan lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim programlarına kayıt yaptırmak isteyen Kamu Personeline, Askeri Personel,Emniyet Mensuplarına  ve LAÜ Mezunlarına % 50 burs imkanı sunulacak.

LAÜ’nün başvuru kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programları;

Yüksek lisans programları;Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,İletişim Bilimleri,İngilizce Öğretmenliği,İşletme,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,Mimarlık,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,Sağlık Yönetimi,İnşaat Mühendisliği,Uluslararası Ekonomi ve Finans,Uluslararası İlişkiler,Yönetim Bilişim Sistemleri,Özel Eğitim Öğretmenliği,Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet, Hemşirelik, Psikoloji.

   Doktora programları; Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması,Bilgisayar Mühendisliği, İletişim Bilimleri,İşletme, Mimarlık,Eğitim Yönetimi ve Denetimi,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,İnşaat Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çevre Bilimleri,Sağlık Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Özel Eğitim Öğretmenliği.

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak olan adaylar, gerekli bilgileri www.eul.edu.tr internet adresinden veya 660 2000 (dahili 2304-2846) numaralı telefondan alabilecekler.Adayların, ilgili programlara Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nden veya üniversitenin web sitesinden  temin edecekleri formu doldurarak gerekli belgelerle birlikte başvurmaları gerekiyor.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu, “Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmet” konusunu ele aldı29 Ocak 2019 Salı 15:30
  • Proje ile çocuk ihmali ve istismarı önlemine katkı sağlamak amaçlandı27 Ocak 2019 Pazar 15:10
  • Tunca: İşletmeler, içinde bulundukları rekabet ortamını net olarak ortaya koymak durumundadırlar25 Ocak 2019 Cuma 14:05
  • LAÜ'de popüler kültürün hayatımızdaki yeri konuşuldu23 Ocak 2019 Çarşamba 14:25
  • Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile LAÜ arasında işbirliği protokolü imzalanacak23 Ocak 2019 Çarşamba 11:43
  • LAÜ’de Kıbrıs Türk basın tarihi üzerine konferans verildi21 Ocak 2019 Pazartesi 15:25
  • LAÜ’de Sektör Temsilcileri öğrencileri bilgilendirdi20 Ocak 2019 Pazar 18:47
  • LAÜ turizm öğrencileri “Yurtdışı Staj İmkanları” konusunda bilgilendirildi18 Ocak 2019 Cuma 16:20
  • LAÜ “Kariyer Günleri”düzenlendi11 Ocak 2019 Cuma 15:52
  • LAÜ’de yaşlı ihmal ve istismarı hakkında bilgilendirme yapıldı10 Ocak 2019 Perşembe 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti