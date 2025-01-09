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LAÜ LÖSEV Kulübü’nden Çocuklar İçin Anlamlı Kermes

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LAÜ LÖSEV Kulübü, “Dilek Topla Benim İçin” projesi kapsamında düzenlediği kermesle toplanan hediyeleri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki çocuk hematoloji ve onkoloji hastalarına ulaştıracak.
LAÜ LÖSEV Kulübü’nden Çocuklar İçin Anlamlı Kermes

LAÜ LÖSEV Kulübü hediye kermesi düzenledi

 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı LAÜ LÖSEV Kulübü tarafından “Dilek Topla Benim İçin” adlı proje kapsamında çocukların yararına üniversite kampüsü hediye kermesi düzenlendi.

 

"Dilek Topla Benim İçin" projesi tamamen çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek, onların istedikleri oyuncakları ulaştırmak, onlar için çok daha iyi geçeceğini göstermek, tedavilerine motivasyon sağlamak ve bu süreçte yalnız olmadıklarını hissetmelerini

sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

 

Çocukların istedikleri oyuncakların belirlenerek gönüllüler, hayırseverler aracılığıyla bu oyuncakların temin edildiği kermeste toplanan hediyeler LAÜ’lü öğrenciler tarafından paketlenerek, LÖSEV ve Lefke Avrupa Üniversitesi adına LAÜ LÖSEV Kulübü tarafından Lefkoşa’da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ndeki çocuk hematoloji ve onkoloji hastalarına ulaştırılacak.

 

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