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LAÜ Mimarlık ve Tasarım Kulübü Soli Antik Kenti’ni İnceledi

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LAÜ Mimarlık ve Tasarım Kulübü Soli Antik Kenti’ni İnceledi
LAÜ Mimarlık ve Tasarım Kulübü Soli Antik Kenti’ni İnceledi

LAÜ Mimarlık ve Tasarım Kulübü Soli Antik Kenti’ni İnceledi

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Mimarlık ve Tasarım Kulübü tarafından Soli Antik Kenti’ne inceleme ve gözlem gezisi düzenlendi.

  Kulüp üyeleri ile farklı fakültelerden katılımcılarla gerçekleştirilen Soli Antik Kenti gezisi, öğrencilerin teorik bilgilerinin saha deneyimleri ile pekiştirilmesine imkan sağladı.

Çağanağa tarafından en önemli kent krallıklarından biri olan Soli Antik Kenti LAÜ öğrencilerine anlatıldı

   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Vedat Çağanağa tarafından gerçekleştirilen anlatımda, Mimarlık ve Sanat Tarihi I dersi kapsamında işlenen Antik Çağ mimarisi konusuna örnek olarak verilebilecek Soli Antik Kenti’nin tarihi hakkında bilgiler verilerek, kentin önemi anlatıldı.

   Kıbrıs Adası’nda kurulan en önemli kent krallıklarından biri olan Soli Antik Kenti’nin tarihçesinin M.Ö. 8’inci yüzyıla kadar uzandığı, Bazilika’da yer alan pek çok mozaik işlemenin yanı sıra, kentin sembolü haline gelmiş Kuğu mozaiği, tepede yer alan 4000 kişi kapasiteli amfi tiyatronun konumu ve yapılışı gezilerek yerinde incelendi. Böylece, öğrencilerin derste edinmiş oldukları teorik bilgilerin, inşa edilmiş örnekleri görsel olarak yerinde deneyimlemeleri sayesinde, gerek mimarlık tarihine olan ilgi arttı, gerekse de Lefke ve yöresi hakkında daha fazla bilgiye sahip olundu.

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