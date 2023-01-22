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LAÜ Mühendislik öğrencilerine Wikipedia eğitim programı düzenlendi

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LAÜ Mühendislik öğrencilerine Wikipedia eğitim programı düzenlendi
LAÜ Mühendislik öğrencilerine Wikipedia eğitim programı düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Wikipedia eğitim programı Wikimedia Türkiye Kullanıcı Topluluğu  üyeleri ve dijital ansiklopedinin yazarları Başak Tosun ve Zafer Batık’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Konuk vikipedistler sanal dünyanın vazgeçilmez bilgi kaynaklarından biri haline gelen, ve birçok dilde hazırlanan; özgür, bağımsız, ücretsiz, reklamsız ve kâr amacı gütmeyen bir internet ansiklopedisi olan Wikipedia/Vikipedi hakkında detaylı bir sunum yaptılar.

İlk olarak Başak Tosun, Wikipedia tarihçesi, işleyişi, gelişimi, hangi dillerde içerik oluşturulabileceğini ve veri yönetimi hakında genel bir bilgilendirme yaptı. Sunumun devamında, vikipedi içerik oluşturma, içerik doğruluk ve etik ilkeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Vikipedinin tamamen gönüllük esasına göre çalıştığını ve her dakika gelişen ve kendini güncelleyen bir bilgi kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Eğitimin son kısmında, vikipedist Zafer Batık, Vikipedi/Wikipedia kullanıcı ve paylaşımlarının rakamsal istatistiklerini izleyicilerle paylaştı. Teknik olarak platformun nasıl çalıştığını, içeriklerin doğruluk ve referanslandırma gibi özelliklerini uygulamalı bir şekilde katılımcıların bilgisine sundu. Batık, sunumunda İngilizce ve Türkçe bir Vikipedi içeriği üzerinde değişiklik yaparak sunumunu tamamladı.

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Genel olarak, bu etkinlikte öğrencilerinin yazma, çeviri yapma, eleştirel okuma gibi becerilerinin gelişmesine katkı sağladı. Ayrıca, öğrencilerin katkısıyla Wikipedia/Vikipedi gibi dijital ansiklopedi kaynaklarının, genel okur kitlesine zengin içeriklerle sunulması bilgi doğru paylaşımı kültürüne katkıları irdelendi.

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