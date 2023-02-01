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LAÜ Mütevelli Heyeti Basın Açıklaması

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LAÜ Mütevelli Heyeti Basın Açıklaması
LAÜ Mütevelli Heyeti Basın Açıklaması

(LAÜ) Mütevelli Heyeti Basın Açıklaması

TARİH:1/02/2023

Kıbrıs Bilim Vakfı - Lefke Avrupa Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası arasında sürdürülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, 01/02/2023 tarihinde yapılan grev ile ilgili bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Kıbrıs Bilim Vakfı, Devletin açıklamış olduğu hayat pahalılığı oranını çalışanların
maaşlarına 1 Ocak 2023 itibarı ile ödemeyi, sendika ile görüşmeye başlamadan önce kararlaştırmıştı.

Bu doğrultuda artış içeren Ocak maaşlarını ödemek için devletin ilan edeceği vergi matrahları beklenmiş olup çalışanlarımızın mağdur olmaması için 30 Ocak 2023 tarihinde zamsız maaşları avans niteliğinde ödenmişti. Vergi matrahlarının açıklanması ile zamlı maaş farklarının bugün ödenmesi için çalışma başlatmış olmamıza
rağmen, gerçekleştirilen grev nedeni ile bugün yapmamız mümkün olmamıştır. Yarın ( 2 şubat 2023 tarihinde) zamlı maaş farkları çalışanlarımıza ödenecektir. Keza, 2022 yılının ikinci yarısında da Toplu İş Sözleşmesi’nde olmamasına rağmen, çalışanların gelirlerinde iyileştirme yapılmıştı. Hal böyle iken ve Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam ederken, 1 Şubat 2023’te greve gidilmesi manidar karşılanmıştır.
Çalışanlarımızın 2023 yılında oluşabilecek hayat pahalılığı karşısında mağdur olmamalarına yönelik çözüm önerileri üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Kıbrıs Bilim Vakfı Mütevelli Heyeti olarak imkanlarımız ölçüsünde, 6 ayda bir artış dahil olmak üzere, her türlü iyileştirmeyi yapma hususunda bir iradeye sahip olduğumuzu
çalışanlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz.

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