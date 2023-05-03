LAÜ öğrencileri ile Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri bir araya geldiler

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri Fahriye Çoban ve Hamit Onur Karakuş eşliğinde bayram öncesi yapılan ziyarette, LAÜ öğrencileri ile yaşam evi sakinleri bir araya geldiler.

Öğrenciler hazırladıkları ikramlıkları yaşam evi sakinlerine sunarak onlarla sohbet etme imkanı buldular. Ayrıca öğrencilerin yaşlılara hizmet sunulan bir merkezi ziyaret etmeleri, eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve mesleki değerleri uygulama alanıyla deneyimlemelerine olanak sağladı.