  • BIST 4.465,52
  • Altın 1261.469
  • Dolar 19.4725
  • Euro 21.522
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKACovid bitti sanmayın

LAÜ öğrencileri ile Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri bir araya geldiler

» »
LAÜ öğrencileri ile Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri bir araya geldiler
LAÜ öğrencileri ile Kalkanlı Yaşam Evi sakinleri bir araya geldiler

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

 

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlileri Fahriye Çoban ve Hamit Onur Karakuş eşliğinde bayram öncesi yapılan ziyarette, LAÜ öğrencileri ile yaşam evi sakinleri bir araya geldiler.

foto-1-(9).jpeg

  Öğrenciler hazırladıkları ikramlıkları yaşam evi sakinlerine sunarak onlarla sohbet etme imkanı buldular. Ayrıca öğrencilerin yaşlılara hizmet sunulan bir merkezi ziyaret etmeleri, eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve mesleki değerleri uygulama alanıyla deneyimlemelerine olanak sağladı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyeni Açıkada, Kalp Sağlığı Haftası’nda fiziksel aktivitenin önemine vurgu yaptı17 Nisan 2023 Pazartesi 13:42
  • LAÜ Akademisyeni Açıkada, Kalp Sağlığı Haftası’nda fiziksel aktivitenin önemine vurgu yaptı16 Nisan 2023 Pazar 15:46
  • LAÜ’de “Dijital Fotoğraf Sergisi” açıldı13 Nisan 2023 Perşembe 19:45
  • LAÜ Akademisyeni Kaygısız, 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu11 Nisan 2023 Salı 13:50
  • LAÜ’den Otizm Farkındalık Etkinliği Bilmez, Otizm için artık kırmızı ışık yakıyoruz09 Nisan 2023 Pazar 13:55
  • LAÜ öğrencilerinden örnek davranış05 Nisan 2023 Çarşamba 16:29
  • LAÜ öğrencilerine psikososyal destek ve deprem sonrası yaşam gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı02 Nisan 2023 Pazar 18:10
  • LAÜ Akademisyeni Meriç, Multiple Sklerozlu hastalarda elektroterapötik yaklaşımların önemini ele aldı.31 Mart 2023 Cuma 15:30
  • SABAK LAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü 5 yıl süre ile akredite etti29 Mart 2023 Çarşamba 16:51
  • LAÜ'de “Kültürel Alışverişler” etkinlik dizisinin ilki yapıldı28 Mart 2023 Salı 17:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti