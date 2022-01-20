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LAÜ Öğrencileri “Temiz Çevre, İyi Gelecek” Projesi Kapsamında Gemikonağı Sahilini Temizledi

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LAÜ Öğrencileri “Temiz Çevre, İyi Gelecek” Projesi Kapsamında Gemikonağı Sahilini Temizledi
LAÜ Öğrencileri “Temiz Çevre, İyi Gelecek” Projesi Kapsamında Gemikonağı Sahilini Temizledi

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından “Temiz Çevre, İyi Gelecek” projesi düzenlendi.

   Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Ayhan Albayrak, Cansel Nazlı, Rıdvan Kılıç’ın Toplumu Hizmet Uygulamaları kapsamında gerçekleştirdikleri proje Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem tarafından yürütüldü.

Çevre temizliğinde önemli olan çevre bilincinin oluşmasıdır

   Proje amacı ile ilgili bilgiler paylaşan öğrenciler şunları kaydetti: Bu projemizde çevre temizliğinin, hem insanların hem de diğer canlıların sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu vurgulamak istedik.  Doğal çevrenin temiz olması insan sağlığı üzerinde oldukça etkilidir. İnsan sağlığı çevrenin temiz olmasından etkilenmektedir. Çevre temizliği insanların hayatını kolaylaştırmaktadır. Çevre temizliğinde önemli olan çevre bilincinin oluşmasıdır. Bu projemizdeki asıl amaç da çevreyi temiz tutarak insanlara örnek olmak ve çevre bilinci oluşturmaktır. Temiz çevre, temiz toplum meydana getirir. Sağlık sorunlarının yaşanmasına engel olur. Sağlıklı bir toplumun oluşması çevrenin temiz olmasına bağlıdır. Çevrenin temizliği çocukların sağlığı için de önemlidir. Böylece çevremizi temiz tutarak geleceğimize yatırım yapmak hepimizin görevidir.

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   Öğrenciler son olarak Lefke Belediyesi ile işbirliği yaptıklarını, belediye tarafından kendilerine eldiven, çöp poşeti vb. araç gereçlerin verildiğini ve bu araç gereçlerle Gemikonağı sahil temizliğinin yapıldığını ayrıca Lefke belediyesi görevlileri tarafından da toplanan çöplerin kaldırıldığını ifade ettiler.

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