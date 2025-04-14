LAÜ öğrencilerinden Kurtuluş İlkokulu öğrencilerine yaratıcı atölye çalışması

"Marshmallow ile Matematik: Fraktal Dünyasına Lezzetli Bir Yolculuk" atölyesinde öğrenciler, rengarenk marshmallow ve kürdanlarla Sierpinski üçgeni oluşturarak matematiğin büyüleyici dünyasını keşfettiler.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi ile Kurtuluş İlkokulu iş birliği çerçevesinde düzenlenen "Marshmallow ile Matematik: Fraktal Dünyasına Lezzetli Bir Yolculuk" atölyesinde öğrenciler, rengarenk marshmallow ve kürdanlarla Sierpinski üçgeni oluşturarak matematiğin büyüleyici dünyasını keşfettiler.

Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Özreçberoğlu Kırıkkaleli ile 1. ve 2. sınıf öğretmen adayları tarafından yürütülen uygulamalı atölye çalışması, Kurtuluş İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla eğlenceli bir şekilde gerçekleştirildi.

Atölye süresince öğrenciler marshmallow ve kürdanlar kullanarak Sierpinski üçgen piramidi oluşturdular. Somut bir modelleme etkinliğiyle fraktal kavramıyla tanışan öğrencilere, fraktalların doğada sıkça karşılaşılan ve kendini tekrar eden geometrik desenler olduğu vurgulanarak matematiksel düşünmenin yaşamla olan bağı görselleştirildi. Böylece yapılan bu atölye çalışmasıyla LAÜ öğretmen adaylarının alan bilgisi ve öğretim becerileri pekiştirilerek, Kurtuluş İlkokulu öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarının olumlu yönde gelişmesine katkı sağlandı.