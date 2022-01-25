  • BIST 1.918,69
  • Altın 792.68157
  • Dolar 13.534
  • Euro 15.2717
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

LAÜ öğrencilerinden lise öğrencilerine “İngilizce Köşesi”

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İngilizce Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Projeleri kapsamında “English Corner” sloganı  ile proje düzenlediler.
LAÜ öğrencilerinden lise öğrencilerine “İngilizce Köşesi”

İngilizce  Öğretmenliği Öğretm Görevlisi Naziyet Mercan rehberlik ve liderliğinde; Mustafa Gelgör, Ebubekir Kapazan LEFKE” Cengiz Topel Endüstri ve Meslek Lisesi”nde “English Corner” panosunu hazırlayıp tamamladılar.

Proje ile ilgili bilgi veren Ebubekir Kapazan, “yaklaşık bir ay süren projede ekip arkadaşı Mustafa Gelgör ile Naziyet Mercan önderliğinde Lefke Cengiz Topel Endüstri ve Meslek lisesindeki öğrencilerin İngilizce öğrenme süreçlerine yardımcı olmak ve bu dersi eğlenceli  ve kalıcı hale getirmek için “English Corner” panosunu hazırladık. Bu projede her türlü desteğini bizden esirgemeyen çok değerli Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan, Müdür Yardımcısı Adnan Zekai Hocamıza başta olmak üzere emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

1-(5)-004.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Öğrencilerinden TMT Gemikonağı Derneğine Anlamlı Proje11 Ocak 2022 Salı 16:39
  • LAÜ Öğrencilerinden Sokak Hayvanları İçin Anlamlı Proje09 Ocak 2022 Pazar 15:41
  • LAÜ Öğrencilerinden Çocuklar Yararına Kermes08 Ocak 2022 Cumartesi 18:43
  • LAÜ Öğrencilerinden Çocuklar Yararına Kermes07 Ocak 2022 Cuma 16:16
  • LAÜ Hukuk Öğrencisi Seçil Düzkaya Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi’nde LAÜ’yü Temsil Etti05 Ocak 2022 Çarşamba 19:37
  • LAÜ Öğrencilerinden “İyiliksever” Projesi03 Ocak 2022 Pazartesi 16:21
  • LAÜ Akademisyeni Ermiyagil, 17. İçmimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı’na Katıldı02 Ocak 2022 Pazar 15:34
  • LAÜ Öğrencilerinden Noel Kutlaması29 Aralık 2021 Çarşamba 16:29
  • LAÜ’de Diyetisyenlik Mesleği konuşuldu27 Aralık 2021 Pazartesi 17:39
  • LAÜ’de Diyetisyenlik Mesleği Konuşuldu27 Aralık 2021 Pazartesi 17:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti