LAÜ Öğrencilerinden Teknecik Elektrik Santraline Teknik Gezi

LAÜ öğrencileri için Teknecik Elektrik Santraline teknik gezi düzenlendi
Lefke Avrupa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri için Power System Analysis I (Güç Sistemleri Analizi I) dersi kapsamında, Teknecik Elektrik Santralına teknik gezi düzenlendi.
- ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Cemal Özerdem eşliğinde düzenlenen teknik gezi esnasında Teknecik Elektrik Santralı yetkili personeli öğrencilere elektrik üretiminde kullanılan sistemler hakkında bir sunum yaptı. Sunum sonrasında tesis gezilerek sistemler yerinde gösterildi ve çalışma hakkında bilgiler aktarıldı. KIB-TEK Teknecik Santralı teknik personelinin eşlik ettiği gezide öğrencilere, tesisler, cihazlar ve ekipman hakkında bilgiler aktarılarak, LAÜ öğrencilerinin soruları yanıtlandı. Öğrenciler farklı elektrik santralları aracılığı ile çeşitli elektrik üretim tekniklerini inceleme olanağı buldular. Ayrıca elektrik üretiminden sonra elektrik koruma elemanlarını, güç trafolarını, şalt istasyonları aracılığı ile elektrik iletim hatlarına aktarımı ve ilgili tesis ve ekipmanı yerinde görme imkanı elde ettiler.
Teknik gezinin sonunda Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Cemal Özerdem öğrencilerin bilgilerinin pekişmesine yardımcı olan KIB-TEK Teknecik Santralı teknik personeline teşekkürlerini iletti.
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