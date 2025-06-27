LAÜ Öğrencilerinden Teknecik Elektrik Santraline Teknik Gezi

ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Cemal Özerdem eşliğinde düzenlenen teknik gezi esnasında Teknecik Elektrik Santralı yetkili personeli öğrencilere elektrik üretiminde kullanılan sistemler hakkında bir sunum yaptı. Sunum sonrasında tesis gezilerek sistemler yerinde gösterildi ve çalışma hakkında bilgiler aktarıldı. KIB-TEK Teknecik Santralı teknik personelinin eşlik ettiği gezide öğrencilere, tesisler, cihazlar ve ekipman hakkında bilgiler aktarılarak, LAÜ öğrencilerinin soruları yanıtlandı. Öğrenciler farklı elektrik santralları aracılığı ile çeşitli elektrik üretim tekniklerini inceleme olanağı buldular. Ayrıca elektrik üretiminden sonra elektrik koruma elemanlarını, güç trafolarını, şalt istasyonları aracılığı ile elektrik iletim hatlarına aktarımı ve ilgili tesis ve ekipmanı yerinde görme imkanı elde ettiler.