LAÜ Öğretim Üyesi Perçinci, Osteoporozdan korunmak için tavsiyeler verdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak Perçinci Osteoporozdan korunmak için beslenme önerileri verdi.

Osteoporozun kemiklerden kalsiyum kaybının artması sonucunda kemiklerin delikli, zayıf hale gelerek kırık riskinin arttığı bir hastalık olarak tanımlanmakta olduğunu belirten Perçinci, “Hastalıkta aynı zamanda, kemik dansite ve kalitesinin düştüğü, iskelet sisteminin zayıflaması nedeniyle omurga, bilek, kalça ve üst kolda kırık riskinin arttığı, sebep olduğu kırıklar nedeniyle tedavi, maliyet ve ölüm oranlarının artması, bunun sonucunda ekonomik ve iş gücü kayıplarına neden olması, hastanın fonksiyonel durumunu bozmakta ve yaşam kalitesini azaltmaktadır” dedi.

Perçinci, kimlerde daha sık görüldüğünü şu şekilde sıraladı; 1.50 yaşın üstünde olan, menopoza girmiş kadınlarda, Erken menopoza giren veya yumurtalıkları operasyon ile alınmasını takiben cerrahi menopoza girenlerde, Düşük kalsiyumlu yiyeceklerle beslenen, D ve C vitamini eksikliği olanlarda, Egzersiz yapmayanlarda, Sigara, alkol ve kafeinli besinleri çok tüketenlerde, Ailesinde osteoporozlu kimse bulunanlarda, Vücut ağırlığı idealin altında, inceyapılı kişilerde, Bazı kronik hastalığı olanlarda (kronik böbrek yetmezliği gibi), Uzun süreli bazı ilaçları kullananlarda(tiroid ilaçları gibi)

“Kemik yaşayan doku olduğu için kemikler ve iskelet doğumdan ergenliğin sonuna kadar sürekli gelişir ve büyür, erken erişkin dönemde veya 20’li yaşlarda maksimum güce ulaşır. Çocuklar ve ergenlerin kemik gelişimi açısından uymaları gereken unsurlar şu şekilde sıralanabilir” diyen Perçinci, bu unsurları yeterli kalsiyum alımı, güneş ışığından yararlanma ve yaşa uygun yeterli D vitamini alımı, yeterli protein alımı, düzenli fizik aktiviteye katılım, sigaradan uzak durma eğitimi olarak belirtti.

Beslenme noktasında önemli tavsiyeler veren Perçinci, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;

*Süt ve süt ürünleri kalsiyum kaynağı olarak diyette yer alırlar, aynı zamanda protein kaynaklarıdır. Kalsiyumdan zengin diğer besinler olarak yeşil sebzeler örneğin brokoli, kıvırcık lahana, ıspanak, bazı balıklar ve badem sayılabilir. Osteoporoz ve kırık gelişiminin engellenmesi için 50 yaş üzeri erişkinlerde günlük 1200 mg kalsiyum alımı önerilmektedir. Bu miktar mümkün olduğunca diyetle alınmalı, alınamıyorsa kalsiyum ek desteği verilmelidir.

*D vitamini de kemik sağlığı, kalsiyum emilimi, kas gücü ile denge ve düşme riski açısından önemli role sahiptir. 50 yaş üzeri erişkinlerde önerilen günlük D vitamini dozu 800-1000 IU’dir. Diyetle yeterli miktarda alınması mümkün olmadığı için destek tedavisi verilmesi önerilmektedir.

*Proteinin yetersiz alımı kalça kırıkları için risk oluşturabilir ve kırık olan hastalarda iyileşmenin gecikmesinde rol oynayabilir. Proteinin yetersiz alımı ile kas gücü ve kütlesinde azalma ile düşme ve kırık riskinde artış izlenir. Günlük 1g/kg protein alımı önerilmektedir. Ayrıca osteoporozdan korunmada sigaradan uzak durulması ve aşırı alkol alımı önlenmeside gereklidir.