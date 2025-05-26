LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları için yemin töreni düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 2024-2025 Akademik Yılı mezunları için “Beyaz Önlük Giyme ve Yemin Töreni” gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen törene Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Ünyayar ve diğer dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Tören saygı duruşu, İstiklal Marşı, kısa müzik dinletisi ve açılış konuşması ile başladı.

Ünyayar konuşmasında ‘ Bu önemli gün, klinik öncesi eğitimden klinik sağlık bilimlerine geçişinizi işaret eden gündür. Bu yılki Sağlık Bilimleri Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreninde sizi büyük bir gurur ve büyük bir sevinçle karşılıyorum. Bugün, yolculuğunuzda sınıftan kliniğe, teoriden pratiğe ve öğrenciden stajyer profesyonele sembolik bir geçişi işaret ediyor. Yolculuğunuz boyunca hastalık, acı ve belirsizlik göreceksiniz, ancak aynı zamanda dayanıklılık, şifa ve umut da göreceksiniz. Tüm bunlar sizi geleceğin donanımlı ve nitelikli sağlık profesyonelleri olarak güçlendirecektir.