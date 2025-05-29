LAÜ’de 2. Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Sempozyumu Yoğun Katılımla Gerçekleşti

LAÜ’nün 2. Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Sempozyumu geniş katılımla gerçekleşti

Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından 2. Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Sempozyumu düzenlendi. KKTC üniversitelerinden öğrenci ve akademisyenlerin de katılımı ile gerçekleşen Eczacılık Öğrencileri Sempozyumu LAÜ Sinema Salonu’nda yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerindeki Eczacılık Fakültesi dekan, dekan yardımcıları ve öğrencilerinin geniş katılımıyla yapılan sempozyumun açılışını LAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şermin Tetik yaptı. Tetik, Kuzey Kıbrıs'taki Eczacılık Fakülteleri arasındaki bilimsel iş birliğinin önemine dikkat çekti. Tetik, sempozyumun eczacılık öğrencileri için yalnızca zorlu çalışmalarını ve yaratıcı fikirlerini paylaşma fırsatı vermediğini aynı zamanda eczacılık alanında yeni işbirlikleri ve diyalogların güçlenmesi için ideal bir platform olma özelliğini taşıdığını vurguladı.

Sempozyumda, Eczacılık Fakültesi lisans öğrencilerinin yanı sıra bu alanda doktora yapan öğrencilerin sözlü ve poster sunumları yer aldı. En iyi üç sözlü ve en iyi üç poster sunumuna ödül verildi.