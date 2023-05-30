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LAÜ'de "Acil Müdahale Canlandırmaları" yapıldı

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LAÜ'de "Acil Müdahale Canlandırmaları" yapıldı
LAÜ'de "Acil Müdahale Canlandırmaları" yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Bölümü tarafından “Acil Müdahale Canlandırmaları" etkinliği gerçekleştirildi.

   İlk ve Acil Yardım Bölümü öğrencileri, üniversite eğitim hayatları boyunca edindikleri bilgi ve tecrübelerini, kampüs alanı içinde daha önceden belirlenmiş yerlerde ve uygun senaryolar kapsamında diğer üniversite öğrencilerine paylaşma fırsatı buldular.

Öğrencilerin canlandırmaları ilgiyle izlendi

 

   İlk canlandırma müdahalesi araç içi trafik kazası, 112 acil yardım hattını arama, araç içinden yaralıları çıkarma, müdahale ve ambulansla nakli ile ilgiliydi. Kampüs alanı içinde senaryo gereği kayarak çarpan araç içindeki sürücü ve ön koltuktaki yolcuya 112 ekipleri anında müdahale ederek, naklini sağladı. İkinci senaryoda acil doğum, ritim bozukluğu, vertigo konuları ele alındı. Senaryo gereği hasta sancıları başlayınca 112 arandı. Acil ekiplerinin anında ve hızlı müdahalesi ile doğum eylemi gerçekleşti. Doğum sonrasında durumu kötüleşen anneye acil canlandırma müdahalesinde bulunuldu. Üçüncü senaryoda yetişkin erkek hasta açık alanda epilepsy nöbeti geçirdi. Yakınının 112’yi araması ile ekip kısa sürede olay yerine geldi. Hastayı değerlendirdi ve ilk müdahalenin ardından durumu kontrol altına alıp hızlıca naklini sağladı. Son uygulama da ise iş kazaları ve iş güvenliği konusuna dikkat çekildi. Yüksek yerde sadece halat bağlıyken çalışan kazazedenin yere düşmesi, açık kırık ve çoklu organ yaralanması ihtimali hızlıca olay yerine gelen 112 ekibince stabilize edildi. Hastaya acil travma yaklaşımı uygulandı. Devamlı bilinç kontrolü yapılarak uygun şekilde transport sağlandı.

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  Tüm bu uygulamalar Yrd. Doç. Dr. Semra Aslay ve Öğretim Görevlisi Aziz Aşık tarafından takip edilip değerlendirildi. Kampüs alanında bulunan öğrenciler ise ilk yardım ve acil yardım arasındaki ilişkiyi ve ardışık olarak uygulanmasının hayat kurtarmada ne kadar etkili olduğuna tanıklık etme fırsatı buldular.

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