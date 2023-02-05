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LAÜ’de “Etkili İletişim” seminer ve atölye çalışması gerçekleştirildi

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LAÜ’de “Etkili İletişim” seminer ve atölye çalışması gerçekleştirildi
LAÜ’de “Etkili İletişim” seminer ve atölye çalışması gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi

 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tarafından “Etkili İletişim” seminer ve atölye çalışması gerçekleştirildi. İlköğretim Matematik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Ö. Kırıkkaleli tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, Eğitim Uzmanı Jafar Mansimi tarafından bir sunum yapıldı.

 Kırıkkaleli, Mansimi hakkında bilgilendirme yaparak “Mansimi Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı Bünyesinde yer alan T-Network Platformu Direktörlüğünü yürütmekte, aynı zamanda Azerbaycan’da “Yeni Çağırışlar” isimli bir müzakere programını da hazırlayıp sunumaktadır”dedi.

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“Seminer etkin atölye çalışmaları ile renklendi”

  Kırıkkaleli  son olarak “ Yoğun ilgi gören seminerde Mansimi interaktif bir sunum gerçekleştirerek, semineri etkin atölye çalışmaları ile renklendirmiş ve öğrencilerin aktif katılımını da sağlayarak özellikle öğretmen adaylarına öğretmen-öğrenci, öğretmen-yönetici ve öğretmen-aile etkileşimleri başta olmak üzere insan ilişkilerinde etkileşimin, sevginin, hoşgörünün, empatinin, kullanılan dilin ve benzeri duygusal zeka gerektiren karakteristik özelliklerin ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır”diyerek sözlerini tamamladı.

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