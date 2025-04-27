  • BIST 9432.55
  • Altın 4062.911
  • Dolar 38.452
  • Euro 43.6283
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASigara Ömrünüzden 20 Yıl Çalıyor!

LAÜ’de Hücre Kültürü ve Biobaskının Araştırmadaki Önemi konulu sempozyum gerçekleştirildi

» »
LAÜ’de Hücre Kültürü ve Biobaskının Araştırmadaki Önemi konulu sempozyum gerçekleştirildi
LAÜ’de Hücre Kültürü ve Biobaskının Araştırmadaki Önemi konulu sempozyum gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tıp Fakültesi tarafından “Hücre Kültürü ve Biobaskının Araştırmadaki Önemi” konulu sempozyum düzenlendi.

 “Sempozyumda bilimsel araştırmaların, hastalıkların teşhis ve tedavisindeki önemi vurgulandı”

Düzenlenen sempozyumda bilimsel araştırmaların, hastalıkların teşhis ve tedavisindeki önemi vurgulandı. Sempozyumda ilk olarak, Lefke Avrupa Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasime Kalkan, bilimsel çalışmaların ana tekniklerinden olan iki boyutlu hücre kültürünün genetik hastalıkların tanısında ve bilimsel araştırmalarda nasıl kullanıldığını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ertay ise üç boyutlu hücre kültürünün farklı modellerini ve insan fizyolojisine benzerliğini vurgularken, bu tekniğin kanser tedavi araştırmalarında nasıl kullanıldığının altını çizdi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emil Mammadov da, üç boyutlu biobaskının işleyişiyle ile ilgili demo videoları ile katılımcılara süreç hakkında detaylı bilgiler verdi. Ayrıca, Doç. Dr. Mammadov üç boyutlu biobaskının klinik çalışmalarda insan sağlığında ne gibi alanlarda kullanılabileceğini belirtti.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen sempozyum soru cevap bölümü ile son buldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Beslenme ve Diş Sağlığı Arasındaki Bağ: LAÜ Akademisyeni Karakaya Uyardı21 Mart 2025 Cuma 11:34
  • LAÜ’de Dünya Böbrek Günü Farkındalık Semineri Düzenlendi18 Mart 2025 Salı 11:12
  • LAÜ Akademisyeni Alptuğ, Palyatif Bakım ve Fizyoterapi konusunu ele aldı08 Mart 2025 Cumartesi 11:25
  • LAÜ’lü öğrencilerin başarısı gururlandırdı01 Mart 2025 Cumartesi 12:07
  • LAÜ’de Yerel Yönetimler Konferansı Düzenlendi21 Şubat 2025 Cuma 10:33
  • LAÜ’de Islak Hacimde Tasarımın Gücü konulu konferans düzenlendi07 Şubat 2025 Cuma 17:46
  • LAÜ’den Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’ne Origami Atölyesi27 Ocak 2025 Pazartesi 11:52
  • LAÜ Dijital Oyun Tasarımı Öğrencisinden Uluslararası Başarı24 Ocak 2025 Cuma 10:16
  • LAÜ’de “Çok Dillilik ve Özel Gereksinim” Semineri Düzenlendi22 Ocak 2025 Çarşamba 11:21
  • LAÜ’de “Kripto Paraların Dünü ve Bugünü” Konulu Konferans Düzenlendi20 Ocak 2025 Pazartesi 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti