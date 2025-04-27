LAÜ’de Hücre Kültürü ve Biobaskının Araştırmadaki Önemi konulu sempozyum gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tıp Fakültesi tarafından “Hücre Kültürü ve Biobaskının Araştırmadaki Önemi” konulu sempozyum düzenlendi.

“Sempozyumda bilimsel araştırmaların, hastalıkların teşhis ve tedavisindeki önemi vurgulandı”

Düzenlenen sempozyumda bilimsel araştırmaların, hastalıkların teşhis ve tedavisindeki önemi vurgulandı. Sempozyumda ilk olarak, Lefke Avrupa Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasime Kalkan, bilimsel çalışmaların ana tekniklerinden olan iki boyutlu hücre kültürünün genetik hastalıkların tanısında ve bilimsel araştırmalarda nasıl kullanıldığını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ertay ise üç boyutlu hücre kültürünün farklı modellerini ve insan fizyolojisine benzerliğini vurgularken, bu tekniğin kanser tedavi araştırmalarında nasıl kullanıldığının altını çizdi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emil Mammadov da, üç boyutlu biobaskının işleyişiyle ile ilgili demo videoları ile katılımcılara süreç hakkında detaylı bilgiler verdi. Ayrıca, Doç. Dr. Mammadov üç boyutlu biobaskının klinik çalışmalarda insan sağlığında ne gibi alanlarda kullanılabileceğini belirtti.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen sempozyum soru cevap bölümü ile son buldu.