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LAÜ’de Islak Hacimde Tasarımın Gücü konulu konferans düzenlendi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından “Islak Hacimde Tasarımın Gücü” konulu konferans gerçekleştirildi.
LAÜ’de Islak Hacimde Tasarımın Gücü konulu konferans düzenlendi

LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenen konferansa, Mimar Münevver Özgür Özersay konuşmacı olarak katılım gösterdi. Özersay, ıslak hacim mekânlarını ele alıp, bu mekânlardaki güncel malzemeler ve uygulamaları hakkında mimarlık öğrencilerine bilgiler aktardı. Özersay, sunumunun devamında, iş hayatındaki işleyiş, burada karşılaşılan sorunlar ve üretilen çözümler üzerine öğrencilerle söyleşi yaptı. 

 

Özersay, yaşam alanlarımızın çok önemli parçaları olan ıslak hacimlerde banyo ve tuvalet mekân tasarımlarına değinerek, çok kapsayıcı ve detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Banyo ve tuvalet mekân tasarım detayları ile ilgili örnekler paylaşarak, öğrencilerin gündelik hayatta bu mekânlarda karşılaşılan tasarım problemleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Malzeme seçimi kadar, mekân tasarım ve insan ergonomisinin de önemine değinen Özersay, bir mekânda olmazsa olmaz tasarım unsurlarından da bahsetti. Yüzey, malzeme, obje ve ışık gibi tasarım unsurlarının uyum içinde ve bir bütün olarak düşünülerek tasarlanması gerektiğini vurgulayan Özersay, basit gibi görünen bu mekânların işleyişinin ne kadar önemli olduğunu ve çok dikkatli bir biçimde bu mekânların tasarlanması gerektiğini öğrencilere aktardı. Özersay sunumunun sonunda, öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayarak, öğrencilere iş hayatına atılmadan önce, kendi yaşam tecrübelerinden örnekler vererek önemli tavsiyelerde bulundu.

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