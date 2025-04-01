LAÜ’de “Karikatür Atölyesi” gerçekleştirildi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde akademik çalışmalarını sürdüren ve aynı zamanda karikatürist kimliğiyle de tanınan Bezci, öğrencilerle karikatür ve sanat eserlerini yorumlama üzerine keyifli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirdi.

Sabah oturumunda gerçekleştirilen “Karikatür Atölyesi” etkinliğinde Doç. Dr. Şenol Bezci, karikatürün iletişimdeki yeri ve önemine dair kapsamlı bilgiler sundu. Karikatürün yalnızca mizahi bir sanat dalı olmadığına, aynı zamanda toplumsal mesajlar iletmek, eleştiride bulunmak ve olayları farklı bir perspektiften göstermek için güçlü bir araç olduğuna değindi. Karikatürün tanımı, nasıl yaratıldığı ve biçimsel tasviri hakkında detaylı bilgiler veren Bezci, katılımcılarla interaktif bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Öğrencilere belirlenen konular çerçevesinde kendi karikatürlerini çizme fırsatı tanındı. Özellikle Görsel İletişim Tasarımı ve Dijital Oyun Tasarımı bölümü öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz da öğrencilere süreç boyunca destek verdi. Çalışmanın sonunda öğrenciler tarafından hazırlanan karikatürler, fakültenin girişinde yer alan panolarda sergilenerek tüm fakülte üyeleriyle paylaşıldı. Bu sayede öğrencilerin hem yaratıcı ifadeleri hem de sanatsal bakış açıları gözler önüne serilmiş oldu.

Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci etkinlik olan “Act of Interpretation (Yorum Eylemi)” söyleşisinde Doç. Dr. Şenol Bezci, sanat eserlerinin nasıl yorumlanabileceği üzerine öğrencilere detaylı bilgiler aktardı. Sanatsal çalışmaların sadece içerikle sınırlı olmadığını, her rengin, ışığın, biçimin ve kompozisyonun belirli bir anlam taşıyabileceğini vurguladı. Görsel sanatların ve imgelerin analiz edilmesi ve doğru yorumlanmasının, iletişim öğrencileri için büyük önem taşıdığını belirten Bezci, özellikle iletişim disiplininde sanatın nasıl anlamlandırılması gerektiği konusunda öğrencilere rehberlik etti.

Etkinlikte öğrencilere hem akademik hem de sanatsal açıdan önemli kazanımlar sunuldu

Bu etkinlikler, öğrencilerin hem yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine hem de görsel sanatlara farklı açılardan bakabilmelerine katkı sağladı. Öğrencilerin etkin katılımı ile oldukça verimli geçen bu etkinlikler ile İletişim Bilimleri Fakültesi, verdikleri eğitimde sanatsal ifadeye ve eleştirel düşünmeye verilen önemin altını bir kez daha çizmiş oldu. Doç. Dr. Şenol Bezci’nin bilgi ve deneyimlerini paylaşması, öğrencilere hem akademik hem de sanatsal açıdan önemli kazanımlar sundu. Etkinlik sonunda öğrenciler, sanatın iletişimdeki rolünü daha iyi kavradıklarını ve edindikleri bilgileri ilerleyen süreçte çalışmalarına entegre edeceklerini ifade etti. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca, Doç. Dr. Şenol Bezci’ye bu verimli iki etkinlik için fakülte adına teşekkürlerini iletti ve bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.