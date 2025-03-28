LAÜ’de “Nefesin Gücü” seminer ve atölye çalışması yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Nefesin Gücü" konulu seminer ve atölye çalışması gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Nefesin Gücü" konulu seminer ve atölye çalışması gerçekleştirildi. Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen seminerde nefesin önemi anlatıldı.

Seminerde nefes teknikleri nasıl uygulanır ve bu uygulamaların sinir sistemimize etkileri konuşuldu

Somatik Yoga Terapi Eğitmeni ve Nefes Meditasyon Terapisti olan Sibel Baydar’ın konuk olduğu “Nefesin Gücü" seminerinde, nefesin hayatımızdaki önemi, kadim öğretilerde nefes, doğru nefes ne demektir, nefes teknikleri nasıl uygulanır ve bu uygulamaların sinir sistemimize etkileri konusunda bilgiler paylaşıldı.

Baydar sunumunda, nefes tekniklerinin günlük hayatta kullanımı, doğru nefes almanın bedensel ve zihinsel sağlığımız ve sinir sistemimiz üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetti.

Seminerin sonunda Baydar, sakinleştirici bir araç olarak nefesi kullanmanın önemini anlattıktan sonra, bu yöntemlerden bazılarının uygulamasını katılımcılara yaptırdı.