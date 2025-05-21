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LAÜ’de Neşeli Cumartesiler Bahar Coşkusuyla Devam Ediyor

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Lefke Avrupa Üniversitesi’nin geleneksel “Neşeli Cumartesiler” etkinlikleri, bahar döneminde de öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşiyor.
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler Bahar Coşkusuyla Devam Ediyor

LAÜ’nün Geleneksel Neşeli Cumartesileri devam ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Geleneksel “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlik serileri bahar döneminde de LAÜ’lü öğrencilerin yoğun katılım ile gerçekleştiriliyor.

  1. Cumartesiler kapsamında öğrenciler Cumartesi günleri kampüste çeşitli aktivitelere katılma imkanı buluyorlar. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşen bahar dönemi Cumartesi etkinlikleri serisinin birincisinde; turnuvalar, eğlenceli oyunlar, farklı atölyeler, uluslararası öğrenciler ve topluluklarının gösterileri yer aldı. “Bahar Şapka Şıklığı”, “Ebru Sanatı” ve “Rüya Kapanı” tasarım atölye çalışmalarına katılma imkanı bulan LAÜ öğrencileri, arkadaşları ile bir arada keyifli anlar yaşadılar.

Latin Dans Gösterilerinin de yer aldığı programda gün boyu müzik performansları eşliğinde eğlenceli saatlerin yaşandığı LAÜ kampüsünde yiyecek ve içecek ikramları yapıldı.

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