LAÜ’de Neşeli Cumartesiler Bahar Coşkusuyla Devam Ediyor

Cumartesiler kapsamında öğrenciler Cumartesi günleri kampüste çeşitli aktivitelere katılma imkanı buluyorlar. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşen bahar dönemi Cumartesi etkinlikleri serisinin birincisinde; turnuvalar, eğlenceli oyunlar, farklı atölyeler, uluslararası öğrenciler ve topluluklarının gösterileri yer aldı. “Bahar Şapka Şıklığı”, “Ebru Sanatı” ve “Rüya Kapanı” tasarım atölye çalışmalarına katılma imkanı bulan LAÜ öğrencileri, arkadaşları ile bir arada keyifli anlar yaşadılar.