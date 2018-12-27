LAÜ’de “Platform Tasarımı Yarışması” yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından “İnşaat Günü” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Türkiye’nin Geoteknik Mühendisliği alanında en önemli bilim adamlarından Prof. Dr. Kutay Özaydın, Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası (KTİMO) Başkanı Gürkan Yağcıoğlu ile KTİMO Genel Sekreteri Bora Kutruza konuşmacı olarak katıldı. Her dönem geleneksel olarak düzenlenen etkinlik, KTİMO Yönetim Kurulu Üyeleri, LAÜ akademisyen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

İnşaat Mühendisliği’nin toplum içerisindeki önemine değinen KTİMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, LAÜ öğrencilerine almış oldukları tam donanımlı inşaat mühendisliği eğitiminden öğrencilerin kariyerlerinde başarılı olacaklarına inanç belirterek, meslek ile ilgili deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. KTİMO Genel Sekreteri Bora Kutruza sunumunda, öğrencilere Çin’in Shangai Şehrinde İnşaat Mühendisi olarak çalıştığı Liman projesi ile ilgili detaylı bilgiler aktardı.

Prof. Dr. Kutay Özaydın ise Haliç’in Rehabilitasyonu ve İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatları sunumunu gerçekleştirirken, özellikle İstanbul Boğazı’nın Haliç Bölgesi’nde oluşan kirliliğin giderilmesi için bölgede biriken zehirli atıkların kurulan sistemle yakındaki bir taş ocağı havzasına pompalanıp çökeltildikten sonra temizlenen suyun tekrar Haliçe pompalandığı projeden bahsetti. Özaydın, İstanbul Yeni Havalimanı projesi ile ilgili yapılan hafriyat ve dolgu miktarları ile alakalı bilgiler vererek, Geoteknik Mühendisliği alanında sahada yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Sunumların ardından öğleden sonra devam eden etkinlikte, ‘Platform Tasarımı Yarışması’nın testleri gerçekleştirildi. Yarışma kuralları çerçevesinde öğrencilere 25 gram ağırlığında ve 40 cm yüksekliğinde sadece balsa ahşabı ve tutkal kullanarak platformlar üretmeleri istendi. Daha sonra, bu platformlara 3, 6 ve 10 kg ağırlıklar yüklenmiş ve ağırlık altında başarı testi yapıldı. Birinciliği 14.6 gram ağırlığındaki tasarımın aldığı yarışmada, ikinciliği 16.4 gram ve üçüncülüğü 19.5 gram ağırlıklarıyla tasarlanan projelerde 10 kiloyu başarılı bir şekilde kaldıran projeleri hazırlayan öğrencilere sertifikaları verildi.