LAÜ’de Sosyal Medya ve Turizm Pazarlaması Konuşuldu

LAÜ’de “Sosyal Medya ile Destinasyon Pazarlamasında Yeni Ufuklar” konulu söyleşi düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi, dijital içerik üretimi ve destinasyon pazarlaması alanında uluslararası başarı elde etmiş iki ismi ağırladı. Fotoğraf sanatçısı Altuğ Galip ve video yapımcısı Alp Galip, düzenlenen söyleşide sosyal medyanın turizm sektöründeki yükselen rolü üzerine deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Sunumlarında, destinasyon pazarlamasının temel aşamalarını anlatan Galip kardeşler; hedef kitle belirleme, influencer seçimi, içerik üretimi ve uzun vadeli dijital değer oluşturma süreçlerine değindiler. Özbekistan ve Sri Lanka örnekleri üzerinden yürütülen kampanyaların başarısını aktararak, sosyal medyanın seyahat tutkunları üzerinde nasıl etkili bir rol oynadığını somut örneklerle desteklediler.

Söyleşi boyunca öğrenciler, influencer olmanın avantajları kadar zorlukları ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında sorular yönelttiler. Etkinlikte ayrıca Galip kardeşlerin kendi çekimlerinden oluşan video ve fotoğraflarla zenginleştirilmiş görsel bir sunum da yer aldı.

Etkinlik sonunda, İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz, katılımlarından dolayı Altuğ ve Alp Galip’e teşekkür belgelerini takdim etti.

Söyleşide, dijital çağda etkileyici içerik üretiminin ve doğru sosyal medya stratejisinin turizm tanıtımında ne kadar önemli bir yer tuttuğu vurguladı.