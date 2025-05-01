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LAÜ’de Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu “Kariyer Günü” düzenledi

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LAÜ’de Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu “Kariyer Günü” düzenledi
LAÜ’de Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu “Kariyer Günü” düzenledi

LAÜ’de Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu “Kariyer Günü” düzenledi

 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu tarafından Kariyer Günü etkinliği düzenlendi. LAÜ Sinema Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Concorde Otel’den Genel Müdür Yardımcısı Haluk Erim, İnsan Kaynakları Şefi Nilay Şener, Sous Şef Bayram Kara, Barlar Şefi Javid Mollazade, İnsan Kaynakları Personeli Abubakar Mustapha konuşmacı olarak katıldı. Concorde Otel’den Genel Müdür Yardımcısı Haluk Erim, otelcilik sektöründeki kişisel kariyer yolculuğunu paylaşarak, başarılı bir otelcilik kariyeri için profesyonellik, uyum sağlama yeteneği ve sürekli öğrenmenin önemine dikkat çekti.

Kariyer günü kapsamında, Concorde Otel diğer yöneticileri ile biraraya gelme fırsatı bulan öğrenciler, mesleki çalışma koşullarının yanında staj yapmanın getirileri gibi birçok konu hakkında bilgi alma imkanı buldular. Öğrenciler etkinlikte ayrıca, otel işletmelerinin farklı bölümleri hakkında bilgi edinme, profesyonellerle bağlantı kurma şansı yakaladılar.

Sunumların ardından öğrencilerle soru-cevap oturumunda etkileşimde bulunan temsilciler stajlar, işe alım süreçleri ve otel sektöründeki günlük operasyonlar hakkında değerli tavsiyeler vererek öğrencilerden gelen soruları yanıtladılar.

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