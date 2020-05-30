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SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

LAÜ'de yurtlarını ücretsiz olarak açtı!

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LAÜ'de yurtlarını ücretsiz olarak açtı!
LAÜ'de yurtlarını ücretsiz olarak açtı!

LAÜ'de yurtlarını ücretsiz olarak açtı!

 

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