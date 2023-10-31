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LAÜ’deki konser geceleri büyük ilgi gördü

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Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından çeşitli kaynaşma etkinlikleri gerçekleştirildi.
LAÜ’deki konser geceleri büyük ilgi gördü

Öğrenciler etkinliklerde kaynaşma ve tanışma fırsatı yakaladı

Etkinlikler, kapsamında düzenlenen eğlenceler gecesinde DJ performansı ve konserler gerçekleştirildi. Başarılı ve ilgi gören oryantasyon etkinlikleri çerçevesinde, DJ Crymez’in performası ile öğrenciler doyasıya eğlendiler.

Grup Reva ve BoomBox Grubu’nun da sahne aldığı etkinliklerde LAÜ öğrencileri parçalara eşlik ederek güzel vakit geçirdiler. LAÜ öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği konserlerde öğrenciler ayrıca arkadaşları ile kaynaşma ve tanışma fırsatı yakaladılar.

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